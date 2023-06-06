«Просим сохранять спокойствие»: полиция предупредила жителей Актау

Жителей Актау предупредили о проведении антитеррористических учений.



- В целях практической отработки взаимодействия оперативных групп по борьбе с терроризмом при возникновении угроз террористического характера на особо важных государственных объектах 7 июня будут проведены учения в спортивном комплексе, расположенном в 1 микрорайоне города Актау. В связи с этим будет произведено частичное ограничение движения транспортных средств и пешеходов. Просим жителей и гостей города отнестись к данному мероприятию с пониманием и сохранять спокойствие, - сообщает пресс-служба ДП Мангистауской области