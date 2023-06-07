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ЛАДА.kz » Общество

Михаил Одинцов

Опубликовано: Сегодня, 15:14

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Яма без ограждений возле детской площадки вызвала опасения у жителей Актау

Жители 15 микрорайона боятся, что в яму без ограждений могут упасть маленькие дети. В государственном коммунальном предприятии «Каспий жылу, су арнасы» (ГКП «КЖСА») сообщили, что на том месте ведутся ремонтные работы на трубопроводе питьевой воды, которые планируют закончить в конце недели.

Коллаж из кадров видео
Последствия проведения ремонтных работ на трубопроводе питьевой воды запечатлели горожане возле дома №5 в 15 микрорайоне Актау. На кадрах видно яму в земле, отсутствие ограждения у которой вызвало у местных жителей опасения, так как рядом находится детская площадка.



- Никаких ограждений, непонятно, что за работы. Воды и так нет, тут еще и ямы открытые оставляют. Еще и возле детской площадки... А если кто-нибудь провалится туда? Кто будет за это отвечать? - посетовали местные жители.

На возмущение горожан ответили в ГКП «КЖСА». Там заверили, что ограждения вокруг места ремонтных работ устанавливают каждый день, но его постоянно ломают и портят.

- Ограждения там присутствуют. Ставили ограждения, натягивали ленту - все ломают дети, скидывают в эту самую яму. Пять раз мы заново устанавливали ограждения. По поводу самой ямы - проводятся ремонтные работы на трубопроводе питьевой воды. Начали мы их 1 июня. Искали порыв, пришлось убрать сухостой, так как экскаватор не мог подъехать. Отключений воды от нас не было. Планируем закончить работы до конца этой недели, - рассказали в коммунальном предприятии.




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