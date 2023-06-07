Яма без ограждений возле детской площадки вызвала опасения у жителей Актау

Последствия проведения ремонтных работ на трубопроводе питьевой воды запечатлели горожане возле дома №5 в 15 микрорайоне Актау. На кадрах видно яму в земле, отсутствие ограждения у которой вызвало у местных жителей опасения, так как рядом находится детская площадка.- Никаких ограждений, непонятно, что за работы. Воды и так нет, тут еще и ямы открытые оставляют. Еще и возле детской площадки... А если кто-нибудь провалится туда? Кто будет за это отвечать? - посетовали местные жители.На возмущение горожан ответили в ГКП «КЖСА». Там заверили, что ограждения вокруг места ремонтных работ устанавливают каждый день, но его постоянно ломают и портят.- Ограждения там присутствуют. Ставили ограждения, натягивали ленту - все ломают дети, скидывают в эту самую яму. Пять раз мы заново устанавливали ограждения. По поводу самой ямы - проводятся ремонтные работы на трубопроводе питьевой воды. Начали мы их 1 июня. Искали порыв, пришлось убрать сухостой, так как экскаватор не мог подъехать. Отключений воды от нас не было. Планируем закончить работы до конца этой недели, - рассказали в коммунальном предприятии.