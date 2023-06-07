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ЛАДА.kz » Общество

Михаил Одинцов

Опубликовано: Сегодня, 16:26

Просмотров: 3713

ТОО «МАЭК» сокращает штат - жители Актау опасаются забастовок

В Сети рассылают сообщение о предстоящем увольнении сотрудников товарищества с ограниченной ответственностью (ТОО) «МАЭК». Интернет-пользователей сообщение напугало, так как, по их предположениям, получившие уведомление работники могут выйти на забастовку и оставить город без электричества и воды. В пресс-службе энергокомбината рассказали об оптимизации численности административно-управленческого персонала и количества уровней управления.

Иллюстративное фото из архива lada.kz
В социальных сетях распространяется фото уведомления сотруднику энергокомбината, где сообщается о сокращении занимаемой им должности. Пользователи Сети предположили, что работников ТОО «МАЭК» ожидает массовое увольнение, вследствие чего регион может остаться без воды и электричества.

ТОО «МАЭК» сокращает штат - жители Актау опасаются забастовок

ТОО «МАЭК» сокращает штат - жители Актау опасаются забастовок


На предприятии прокомментировали данную рассылку. По данным пресс-службы энергокомбината, с января этого года для повышения эффективности деятельности ТОО «МАЭК» проводится работа по оптимизации численности административно-управленческого персонала и количества уровней управления.

- Это позволит исключить дублирование полномочий и функций, укрепить зоны ответственности руководящего состава, а также повысить эффективность ведения производственных процессов за счёт грамотного распределения человеческих ресурсов, - пояснили в пресс-службе предприятия.

Там также отметили, что сокращение коснется только руководящего состава управления и административно-технического персонала структурных подразделений.

- При наличии свободных вакансий каждому работнику будет предложена работа. При этом подбор осуществляется с учетом профессии (специальности), уровня образования и квалификации, опыта и навыков, не противопоказанных по состоянию здоровья работника, - подытожили в ТОО «МАЭК».



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Комментарии ( 1 )

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DJONSON_ KZ (Посетители) Сегодня, 19:55
Давно пора было провести оптимизацию. Только почему-то так, как жетьсч, что это только пиар
 
 

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