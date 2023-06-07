ТОО «МАЭК» сокращает штат - жители Актау опасаются забастовок

В социальных сетях распространяется фото уведомления сотруднику энергокомбината, где сообщается о сокращении занимаемой им должности. Пользователи Сети предположили, что работников ТОО «МАЭК» ожидает массовое увольнение, вследствие чего регион может остаться без воды и электричества.На предприятии прокомментировали данную рассылку. По данным пресс-службы энергокомбината, с января этого года для повышения эффективности деятельности ТОО «МАЭК» проводится работа по оптимизации численности административно-управленческого персонала и количества уровней управления.- Это позволит исключить дублирование полномочий и функций, укрепить зоны ответственности руководящего состава, а также повысить эффективность ведения производственных процессов за счёт грамотного распределения человеческих ресурсов, - пояснили в пресс-службе предприятия.Там также отметили, что сокращение коснется только руководящего состава управления и административно-технического персонала структурных подразделений.- При наличии свободных вакансий каждому работнику будет предложена работа. При этом подбор осуществляется с учетом профессии (специальности), уровня образования и квалификации, опыта и навыков, не противопоказанных по состоянию здоровья работника, - подытожили в ТОО «МАЭК».