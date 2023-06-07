В связи с обмелением Каспия в Актау объявили ЧС природного характера

Иллюстративное фото из архива lada.kz
Ситуация с обмелением Каспийского моря стала причиной объявить чрезвычайную ситуацию природного характера местного масштаба. Такое решение приняла комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС Актау сегодня, 7 июня, в 15:00 часов.
В городской администрации указали, что подобные меры приняли для проведения проектно-изыскательских работ.
- Принятое решение не повлияет на работу ТОО «МАЭК», электроснабжение и водоснабжение будет осуществляться в штатном режиме, - уточнили в акимате.
В городской администрации указали, что подобные меры приняли для проведения проектно-изыскательских работ.
- Принятое решение не повлияет на работу ТОО «МАЭК», электроснабжение и водоснабжение будет осуществляться в штатном режиме, - уточнили в акимате.
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