Стрельба на полигоне в Актау: новобранцы Военно-морских сил впервые взяли в руки автоматы

Около 130 матросов, призванных этой весной в ряды Военно-морских сил, проходят курс молодого бойца. Начальное военное обучение новобранцев продлится месяц, оно состоит из нескольких этапов. За это время солдат ознакомят с тактической, физической, огневой и инженерной подготовкой. Каждый боец выполнит упражнение из боевого автомата.



На занятиях по огневой подготовке используются автоматы АК-74. Мишени, имитирующие живую силу противника, расположены на расстоянии 100 метров. Перед выполнением нормативов все новобранцы сдали теорию и правила техники безопасности. Стрельбами руководят опытные офицеры и старшины.



- Военному делу новоиспечённые военнослужащие обучаются с первых дней срочной службы в рядах военно-морской базы. Под руководством своих командиров, опытных наставников они изучают военную технику и вооружение по специальностям. В программу подготовки новобранцев входит также освоение отдельных элементов рукопашного боя и стрельбы, - отметил подполковник Руслан Бошанов, начальник сбора молодого пополнения.



После завершения курса молодого бойца 10 июня новобранцы примут военную присягу. Далее их распределят по различным подразделениям, где они будут проходить воинскую службу в течение года.