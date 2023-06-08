Система учёта и регистрации домашних животных в Мангистау пока не определена

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Владельцы домашних животных сообщили, что из социальных сетей узнали об обязательной регистрации домашних животных с 1 сентября 2023 года. Горожан возмутило, что власти не информируют об этом через средства массовой информации, ведь в случае нерегистрации владельцам животных грозит штраф.
- Хотелось бы уточнить, с 1 сентября 2023 года согласно Закону РК «Об ответственном обращении с животными» обязательным становится регистрация в электронной базе РК всех поголовно домашних животных и их мечение (чипы). Если животное будет не чипировано и не занесено в базу, то владельцам будут грозить штрафы от 10 МРП (34 500 тенге). Почему наш акимат об этом молчит? Система «незнание законов не освобождает от ответственности», конечно, работает. Но почему до рядовых жителей, обычных владельцев животных эта информация не доносится? Об этом знают только ветеринары и клубы. Но большая часть любителей животных знать не знают, что их будут «обкладывать» штрафами с 1 сентября, - сетует жительница Актау.
В управлении сельского хозяйства Мангистауской области заявили, что информирование населения пока не ведётся в связи с отсутствием системы учёта животных.
- В ближайшее время будет объявлен конкурс на услуги идентификации и подключения информационной системы учёта. Как только будет определён победитель, мы сразу проинформируем население. В некоторых регионах уже определены системы регистрации, которые будут проходить на сайтах «Tanba», «It-cor», «Rfid-x.kz», «Аялы жан», - отметили управлении сельского хозяйства.
По данным ведомства, с одобрения областного маслихата в апреле текущего года было выделено 65,727 миллиона тенге, в том числе и на услуги идентификации и для подключения информационной системы учёта.
Средства будут распределены следующим образом:
- Программа 013 «Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек» – 12, 852 миллиона тенге;
- Программа 082 «Временное содержание безнадзорных и бродячих животных» - 8, 925 миллиона тенге;
- Программа 083 «Идентификация безнадзорных и бродячих животных» - 7,950 миллиона тенге;
- Программа 084 «Вакцинации и стерилизация бродячих животных» – 36 миллионов тенге.
- Эти средства в дальнейшем будут распределяться по районам и городам физическим, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, выигравшим услуги на конкурсной основе, - отметили в управлении сельского хозяйства Мангистауской области.
В ведомстве отметили, что с 1 сентября 2023 года владельцу животного необходимо будет внести данные питомца в информационную систему учёта. Далее в ветклинике получить паспорт или пройти процедуру чипирования.
Для справки:
В настоящее время учёт животных для их владельцев является добровольным, но с 1 сентября 2023 года согласно Закону РК «Об ответственном обращении с животными» обязательным.
- Хотелось бы уточнить, с 1 сентября 2023 года согласно Закону РК «Об ответственном обращении с животными» обязательным становится регистрация в электронной базе РК всех поголовно домашних животных и их мечение (чипы). Если животное будет не чипировано и не занесено в базу, то владельцам будут грозить штрафы от 10 МРП (34 500 тенге). Почему наш акимат об этом молчит? Система «незнание законов не освобождает от ответственности», конечно, работает. Но почему до рядовых жителей, обычных владельцев животных эта информация не доносится? Об этом знают только ветеринары и клубы. Но большая часть любителей животных знать не знают, что их будут «обкладывать» штрафами с 1 сентября, - сетует жительница Актау.
В управлении сельского хозяйства Мангистауской области заявили, что информирование населения пока не ведётся в связи с отсутствием системы учёта животных.
- В ближайшее время будет объявлен конкурс на услуги идентификации и подключения информационной системы учёта. Как только будет определён победитель, мы сразу проинформируем население. В некоторых регионах уже определены системы регистрации, которые будут проходить на сайтах «Tanba», «It-cor», «Rfid-x.kz», «Аялы жан», - отметили управлении сельского хозяйства.
По данным ведомства, с одобрения областного маслихата в апреле текущего года было выделено 65,727 миллиона тенге, в том числе и на услуги идентификации и для подключения информационной системы учёта.
Средства будут распределены следующим образом:
- Программа 013 «Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек» – 12, 852 миллиона тенге;
- Программа 082 «Временное содержание безнадзорных и бродячих животных» - 8, 925 миллиона тенге;
- Программа 083 «Идентификация безнадзорных и бродячих животных» - 7,950 миллиона тенге;
- Программа 084 «Вакцинации и стерилизация бродячих животных» – 36 миллионов тенге.
- Эти средства в дальнейшем будут распределяться по районам и городам физическим, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, выигравшим услуги на конкурсной основе, - отметили в управлении сельского хозяйства Мангистауской области.
В ведомстве отметили, что с 1 сентября 2023 года владельцу животного необходимо будет внести данные питомца в информационную систему учёта. Далее в ветклинике получить паспорт или пройти процедуру чипирования.
Для справки:
В настоящее время учёт животных для их владельцев является добровольным, но с 1 сентября 2023 года согласно Закону РК «Об ответственном обращении с животными» обязательным.
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