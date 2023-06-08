Врачи онкологического центра приглашают жителей Мангистау на бесплатное обследование

Врачи-онкологи проведут по показаниям компьютерную томографию грудной клетки, низкодозную томографию лёгких для жителей старше 50 лет. Предусмотрено также ультразвуковое исследование органов, маммография и сдача жидкостной цитологии для женщин. Население примут хирурги, онкологи, онкогинекологи и урологи.



День открытых дверей пройдёт 10 июня с 09:00 до 13:00 часов в здании онкологического центра по адресу: Актау, 1А микрорайон. Все процедуры бесплатные.