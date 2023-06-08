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ЛАДА.kz » Общество

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 19:59

Просмотров: 327

Врачи онкологического центра приглашают жителей Мангистау на бесплатное обследование

В Мангистауском областном онкологическом центре пройдёт День открытых дверей. На бесплатный приём и консультацию могут прийти все желающие проверить своё здоровье. Будут работать специалисты как мужского, так и женского профиля. Об этом сообщили в пресс-службе центра.

Здание онкоцентра. Фото из архива Lada.kz
Врачи-онкологи проведут по показаниям компьютерную томографию грудной клетки, низкодозную томографию лёгких для жителей старше 50 лет. Предусмотрено также ультразвуковое исследование органов, маммография и сдача жидкостной цитологии для женщин. Население примут хирурги, онкологи, онкогинекологи и урологи.

День открытых дверей пройдёт 10 июня с 09:00 до 13:00 часов в здании онкологического центра по адресу: Актау, 1А микрорайон. Все процедуры бесплатные.



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