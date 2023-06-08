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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 19:30

Просмотров: 418

Аналитики изучили цены на отели в Казахстане: Актау в тройке городов-лидеров

Лидерами по дороговизне проживания в отелях среди регионов Казахстана стали Астана и Алматы. В тройку лидеров вошла Мангистауская область, сообщается на Telegram-канале Первого кредитного бюро.

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- Как думаете, какой регион занимает третье место по дороговизне гостиниц? Подсказка: этот регион находится на западе республики. Но это не Атырауская область, где самые высокие зарплаты. Речь идёт о Мангистауской области, – пишет [url=http://]Telegram-канал[/url].

По данным Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан, в первом квартале средняя стоимость койко-суток тут составила 14,6 тысячи тенге. Дороже размещение в гостиницах обходилось лишь в Алматы (17,9 тысячи тенге) и Астане (15,1 тысячи тенге).

- Присутствие Мангистауской области в тройке лидеров также традиционно, как и в двух крупнейших мегаполисах. Причём иногда ей даже удаётся занимать первое место. Впрочем, всё это ещё не говорит о высоком спросе. За январь-март места размещения в Мангистауской области оказали услуги на 1,9 млрд тенге. Тогда как выручка гостиниц Алматы составила 15,8 млрд тенге (в 8 раз больше), Астаны – 9,4 млрд тенге (в 5 раз больше). К слову, на одном уровне с Мангистауской областью оказался Шымкент. Только койко-сутки тут стоят намного дешевле – 10,6 тысяч тенге, - говорится в сообщении.



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