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ЛАДА.kz » Общество

Алина Иванова

Опубликовано: Сегодня, 13:20

Просмотров: 345

Встречи акима Актау с жителями запланированы в июне

В Актау и в посёлке Умирзак пройдут встречи Ербола Избергенова с жителями. Об этом сообщает пресс-служба акима Актау.

Фото пресс-службы акима Мангистауской области
Как сообщает пресс-служба акима Актау, встречи состоятся 16 и 23 июня.

- Уважаемые жители Актау и посёлка Умирзак! Сообщаем, что 16 и 23 июня аким Актау Ербол Избергенов встретится с населением. Встреча с жителями посёлка Умирзак пройдёт 16 июня в 16:00 в средней школе №27. Встреча с жителями Актау состоится 23 июня в 11:00 в КДК имени Абая, - сообщили в пресс-службе акима Актау.



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