Встречи акима Актау с жителями запланированы в июне

Как сообщает пресс-служба акима Актау, встречи состоятся 16 и 23 июня.



- Уважаемые жители Актау и посёлка Умирзак! Сообщаем, что 16 и 23 июня аким Актау Ербол Избергенов встретится с населением. Встреча с жителями посёлка Умирзак пройдёт 16 июня в 16:00 в средней школе №27. Встреча с жителями Актау состоится 23 июня в 11:00 в КДК имени Абая, - сообщили в пресс-службе акима Актау.