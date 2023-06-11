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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 10:27

Просмотров: 1058

Судьба заброшенного здания волнует жителей 3 микрорайона Актау

С жалобой на заброшенную постройку обратились жители 3 микрорайона.

Фото жителей дома №45 в 3 микрорайоне
По словам жителей 3 микрорайона, рядом с их домом №45 стоит заброшенное двухэтажное здание. Оно не используется с октября прошлого года.

Судьба заброшенного здания волнует жителей 3 микрорайона Актау


- Страшно возвращаться в позднее время суток с работы. Неизвестные здесь воруют стройматериалы, и это все безнаказанно. Есть ли хозяин этого здания? А для детей это совсем опасно - они бегают по крыше, которая в любой момент может обвалиться, - говорят жители дома №45.


В городском отделе архитектуры и градостроительства сообщили, что выяснили, кто хозяин данного здания. Владельцем является некая Зохра Бахадырова. Связаться с ней пока не удается. Как она выйдет на связь, будет сообщено дополнительно.

Судьба заброшенного здания волнует жителей 3 микрорайона Актау



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