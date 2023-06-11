Судьба заброшенного здания волнует жителей 3 микрорайона Актау

- Страшно возвращаться в позднее время суток с работы. Неизвестные здесь воруют стройматериалы, и это все безнаказанно. Есть ли хозяин этого здания? А для детей это совсем опасно - они бегают по крыше, которая в любой момент может обвалиться, - говорят жители дома №45.

По словам жителей 3 микрорайона, рядом с их домом №45 стоит заброшенное двухэтажное здание. Оно не используется с октября прошлого года.В городском отделе архитектуры и градостроительства сообщили, что выяснили, кто хозяин данного здания. Владельцем является некая Зохра Бахадырова. Связаться с ней пока не удается. Как она выйдет на связь, будет сообщено дополнительно.