На набережной Актау оказались сломаны почти все лавочки и урны

- Вандалов нужно искать и наказывать. Ощущение, что власти в городе нет и он существует сам по себе, - говорит жительница 1 микрорайона Луара.

На набережной 1 микрорайона, по словам горожан, вдоль пешеходной зоны осталось лишь несколько пока уцелевших скамеек и урн.В городском отделе ЖКХ ответили, что занимающаяся благоустройством города подрядная организация «Alash construction» в скором времени отремонтирует сломанные урны и установит лавочки.