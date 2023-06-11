На набережной Актау оказались сломаны почти все лавочки и урны

Фото жителей 1 микрорайона
На набережной 1 микрорайона, по словам горожан, вдоль пешеходной зоны осталось лишь несколько пока уцелевших скамеек и урн.
В городском отделе ЖКХ ответили, что занимающаяся благоустройством города подрядная организация «Alash construction» в скором времени отремонтирует сломанные урны и установит лавочки.
- Вандалов нужно искать и наказывать. Ощущение, что власти в городе нет и он существует сам по себе, - говорит жительница 1 микрорайона Луара.
В городском отделе ЖКХ ответили, что занимающаяся благоустройством города подрядная организация «Alash construction» в скором времени отремонтирует сломанные урны и установит лавочки.
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