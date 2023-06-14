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ЛАДА.kz » Общество

Михаил Одинцов

Опубликовано: Сегодня, 11:34

Просмотров: 1035

Должникам в Актау пригрозили заглушить канализацию

В государственном коммунальном предприятии «Каспий жылу, су арнасы» (ГКП «КЖСА») напомнили жителям Актау о последствиях несвоевременной оплаты за водоотведение.

Иллюстративное фото из архива Lada.kz
За долги перед ГКП «КЖСА» квартиры жителей Актау могут отключить от системы канализации.

В случае неоплаты должникам ограничат предоставления услуг по водоотведению путем установки заглушек.

- Также будет принудительно взиматься долг. Напоминаем, что оплату необходимо произвести в срок до 25 июня. В случае неуплаты будет начислена пеня, - говорится в сообщении коммунального предприятия.



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Комментарии ( 4 )

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Mor (Посетители) Сегодня, 13:07
Да ерунда всё это, соседям вон поставили заглушку так они дыру сделали в стояк и в подвал всё спускали.
 
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 Космос (Посетители) Сегодня, 13:02
Внутридомовые сети в многоквартирных домах не принадлежат КЖСА, а есть собственность жильцов. КЖСА не имеет право производить работы на чужих внутридомовых сетях, это незаконно. Я не "За" должников, я "Против" беспредела. Занимайтесь взысканием законными способами. Тем более, если учесть как у нас всё делается "кривыми" руками, наломают в жилом доме канализацию и свалят, ремонтировать не будут, потому что "сети не их"...
 
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 wolf.ur (Посетители) Сегодня, 12:06
Почему из за должников должны страдать законопослушные граждане. Если есть долги идите к Нотариусу и оформляйте заявление в ЧСИ!!!
 
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 dinamo85 (Посетители) Сегодня, 12:06
Все дорого,с каждым разом цены растут,с 1 июля подняли тарифы,кто то выживает ,у кого то безвыходность и долги,а тут еще грозят заглушками.когда будем как арабских эмиратах,чтоб государство беспокоилась о тех кто в тяжёлой ситуации.там нефть,и у нас нефть,газ все ресурсы.с каждым разом все усложняется
 
 

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