Должникам в Актау пригрозили заглушить канализацию

За долги перед ГКП «КЖСА» квартиры жителей Актау могут отключить от системы канализации.



В случае неоплаты должникам ограничат предоставления услуг по водоотведению путем установки заглушек.



- Также будет принудительно взиматься долг. Напоминаем, что оплату необходимо произвести в срок до 25 июня. В случае неуплаты будет начислена пеня, - говорится в сообщении коммунального предприятия.