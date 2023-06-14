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ЛАДА.kz » Общество

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 13:43

Просмотров: 136

Новобранцы Военно-морских сил в Актау приняли воинскую присягу

В Актау новобранцы Военно-морских сил в торжественной обстановке приняли воинскую присягу. Защищать Родину поклялись более 130 матросов. Об этом сообщил Нурбол Шалабаев, руководитель пресс-службы Актауского гарнизона.

Клятва на верность Родине. Фото предоставлено Н.Шалабаевым
Солдаты срочной службы, призванные весной этого года в ряды военных моряков из Астаны, Павлодарской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской областей, торжественно приняли воинскую присягу на верность Родине.

В торжественной церемонии принял участие заместитель главнокомандующего Военно-морских сил полковник Жумабек Хасенов, руководители местных органов власти, ветераны Вооруженных сил, а также командиры воинских частей Актауского гарнизона. Будущих защитников Родины со знаменательным в их жизни событием поздравило командование воинской части.


Новобранцы Военно-морских сил в Актау приняли воинскую присягу


- Сегодня у вас знаменательный, праздничный день - принятие военной присяги. С оружием в руках вы даете присягу своему Отечеству - Республике Казахстан. Вы настоящие патриоты своей Родины, будьте верны присяге, и в конце хочу вам пожелать «попутного ветра и семь футов под килем! - поздравил воинов капитан 2 ранга Бауыржан Муратулы, командир военно-морской базы.

Поддержать своих защитников из разных уголков страны съехались родные и близкие. Всего около свыше 100 человек.
Мама одного из матросов Юнна Парфёнова из города Аксу обратилась к воинам:

- Это ответственный день не только для вас, но и для нас, ваших родителей. Мы знаем, что вы с честью выполните свой воинский долг. Обретете новых товарищей, потому что воинская дружба – это на всю жизнь. Мы гордимся вами. Не забывайте про нас и делитесь своими впечатлениями, а мы будем вас ждать.

Гостям показали казарму и столовую воинской части, образцы вооружения и военной техники, продемонстрировали элементы рукопашного боя, парад с оружием и праздничный концерт.

После церемонии воинской присяги командование части проведет беседу и ответит на вопросы родных солдат, а затем матросам предоставят увольнение на выходные дни.



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