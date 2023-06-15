В нескольких микрорайонах Актау вновь отключили электроэнергию

Иллюстративное фото с сайта sputnik.kg
Аварийное отключение электроэнергии произошло в нескольких микрорайонах Актау.
Сегодня, 15 июня, в 07:45 электричество отключили:
- в домах №№3, 4, 13 в 5 микрорайоне;
- в домах №№15, 16, 17, 21, 38, 39, 40 в 6 микрорайоне;
- в жилом комплексе «Три короны» в 7 микрорайоне;
- в жилом массиве «Коктем» в 24 микрорайоне;
- в домах с №1 по №10, №№14, 20, 23 в 28А микрорайоне.
- В данный момент на местах работают сотрудники коммунального предприятия. Подача электроэнергии возобновляется по мере устранения причин аварии. В ряде микрорайонов уже проблема устранена.
Напомним, вчера, 14 июня, аварийное отключение электроэнергии произошло в трех микрорайонах города.
Сегодня, 15 июня, в 07:45 электричество отключили:
- в домах №№3, 4, 13 в 5 микрорайоне;
- в домах №№15, 16, 17, 21, 38, 39, 40 в 6 микрорайоне;
- в жилом комплексе «Три короны» в 7 микрорайоне;
- в жилом массиве «Коктем» в 24 микрорайоне;
- в домах с №1 по №10, №№14, 20, 23 в 28А микрорайоне.
- В данный момент на местах работают сотрудники коммунального предприятия. Подача электроэнергии возобновляется по мере устранения причин аварии. В ряде микрорайонов уже проблема устранена.
Напомним, вчера, 14 июня, аварийное отключение электроэнергии произошло в трех микрорайонах города.