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ЛАДА.kz » Общество

Михаил Одинцов

Опубликовано: Сегодня, 10:27

Просмотров: 1119

В нескольких микрорайонах Актау вновь отключили электроэнергию

Электроэнергию отключили в нескольких домах 5, 6, 7, 24 и 28А микрорайонов. В данный момент на местах аварий работают сотрудники государственного коммунального предприятия «Актауское управление электрических сетей» (ГКП «АУЭС»).

Иллюстративное фото с сайта sputnik.kg
Аварийное отключение электроэнергии произошло в нескольких микрорайонах Актау.

Сегодня, 15 июня, в 07:45 электричество отключили:

- в домах №№3, 4, 13 в 5 микрорайоне;
- в домах №№15, 16, 17, 21, 38, 39, 40 в 6 микрорайоне;
- в жилом комплексе «Три короны» в 7 микрорайоне;
- в жилом массиве «Коктем» в 24 микрорайоне;
- в домах с №1 по №10, №№14, 20, 23 в 28А микрорайоне.

- В данный момент на местах работают сотрудники коммунального предприятия. Подача электроэнергии возобновляется по мере устранения причин аварии. В ряде микрорайонов уже проблема устранена.


Напомним, вчера, 14 июня, аварийное отключение электроэнергии произошло в трех микрорайонах города.



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Комментарии ( 4 )

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Жанар (Посетители) Сегодня, 13:52

Напомним, вчера, 14 июня, аварийное отключение электроэнергии произошло в трех микрорайонах города.

Или отключение воды в Актау,- это становится обычным делом...My Webpage...


Цитата: Placida
Уже даже как-то "ПРИвычно" читать. Спасибо, "ПРИучили" к таким "новостям".

"Новый Казахстан", приходит крах Магышлаку...

Все мы ходим под богом.
 
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 Placida (Посетители) Сегодня, 12:43
Уже даже как-то привычно читать. Спасибо, приучили к таким новостям.

Скоро:
В одном из мкр.города включили свет! На 3 часа!
 
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 jokerok (Посетители) Сегодня, 10:42
Нужно больше новых домов! devil

Если что, за компьютером сидит мой кот. А я не вмешиваюсь в личную жизнь моего кота.
 
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 Vohazab (Посетители) Сегодня, 10:39
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