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ЛАДА.kz » Общество

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 10:43

Просмотров: 414

В Мангистауском департаменте Пограничной службы КНБ РК поздравили воинов спецназа

В канун профессионального праздника - Дня сотрудника подразделений специального назначения - на плацу пограничных управлений департамента ПС КНБ РК области состоялось торжественное мероприятие. Об этом сообщил Асхат Жаналипов, ответственный по работе со СМИ ведомства.

Подразделение спецназа. Фото предоставлено А.Жаналиповым
Как отметил Асхат Жаналипов, являясь элитными подразделениями ведомства, отделы мобильных действий специального назначения пограничных управлений выполняют сложные задачи по охране государственной границы Республики Казахстан

По словам подполковника Алексея Шульгина, консультанта отдела боевой подготовки и службы войск департамента, функции отделов мобильных действий специального назначения включают в себя поиск и ликвидацию вооруженных нарушителей государственной границы, диверсионно-разведывательных и террористических групп, осуществление активных разведывательно-поисковых операций, организацию и проведение войсковой разведки в пограничном пространстве.

- Только за последний год бойцами отделов мобильных действий специального назначения было проведено пять пограничных операций и 17 разведывательно-поисковых рейдов, в результате которых были задержаны пять нарушителей границы, 35 нарушителей пограничного режима и режима территориальных и внутренних вод, а также 20 нарушителей миграционного и природоохранного законодательства, - отметил Алексей Шульгин.

В честь праздника на плацу пограничных управлений руководство департамента Пограничной службы КНБ области поздравило спецназовцев, а особо отличившихся военнослужащих наградило грамотами и ценными подарками.

История пограничного спецназа берет свое начало 15 марта 1982 года с формирования десантно-штурмовой маневренной группы Восточного Краснознаменного пограничного округа. Первые такие подразделения появились в годы войны в Афганистане, а в независимом Казахстане - в ноябре 1999 года, когда в структуру Пограничной службы были введены подразделения десантно-штурмовых мотоманевренных групп, на личный состав которых было возложено выполнение специальных задач по охране, защите и обороне государственной границы.

16 июня 2021 года постановлением Правительства объявили профессиональным праздником отделов специального назначения.



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