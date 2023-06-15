Больше 90 процентов мангистауских первоклассников выбрали обучение на казахском языке

Прием заявлений для зачисления в первый класс стартовал 1 апреля и продлится до 1 августа. По всей стране на сегодняшний день поступило 249 737 заявлений для приема детей в первый класс. Около 70 процентов из всех детей выбрали обучение на государственном языке.



- Прием документов идет в штатном режиме. Родители активно сдают документы. В этом году стало больше первоклашек, желающих обучаться на государственном языке. Самые высокие показатели по набору в классы с казахским языком обучения в Кызылординской (94,1 процента), Мангистауской (93,2 процента), Улытауской (82,5 процента), Туркестанской (80,6 процента), и Жамбылской (79,4 процента) областях, – рассказал Жомарт Карамбаев, заместитель председателя комитета.



Стоит отметить, что для удобства граждан услуга подачи заявки на прием в первый класс автоматизирована - прием документов проводится через веб-портал egov.kz.



- В первый класс принимаются дети с шести лет на основании заявления родителей или законного представителя ребенка. Также требуется приложить документы о состоянии здоровья (форма 026/у-3 и форма 065/у) и две фотографии размером 3х4 сантиметра, - уточнили в комитете.



По предварительным оценкам, в новом учебном году в первый класс пойдут более 410 тысяч казахстанских детей.