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ЛАДА.kz » Общество

Михаил Одинцов

Опубликовано: Сегодня, 12:42

Просмотров: 591

Больше 90 процентов мангистауских первоклассников выбрали обучение на казахском языке

В Мангистау на государственном языке решили обучаться 93,2 процента из всех первоклассников в этом году. Об этом сообщили в комитете среднего образования министерства просвещения Республики Казахстан.

Иллюстративное фото. Фото предоставлено пресс-службой акима Мангистауской области
Прием заявлений для зачисления в первый класс стартовал 1 апреля и продлится до 1 августа. По всей стране на сегодняшний день поступило 249 737 заявлений для приема детей в первый класс. Около 70 процентов из всех детей выбрали обучение на государственном языке.

- Прием документов идет в штатном режиме. Родители активно сдают документы. В этом году стало больше первоклашек, желающих обучаться на государственном языке. Самые высокие показатели по набору в классы с казахским языком обучения в Кызылординской (94,1 процента), Мангистауской (93,2 процента), Улытауской (82,5 процента), Туркестанской (80,6 процента), и Жамбылской (79,4 процента) областях, – рассказал Жомарт Карамбаев, заместитель председателя комитета.

Стоит отметить, что для удобства граждан услуга подачи заявки на прием в первый класс автоматизирована - прием документов проводится через веб-портал egov.kz.

- В первый класс принимаются дети с шести лет на основании заявления родителей или законного представителя ребенка. Также требуется приложить документы о состоянии здоровья (форма 026/у-3 и форма 065/у) и две фотографии размером 3х4 сантиметра, - уточнили в комитете.

По предварительным оценкам, в новом учебном году в первый класс пойдут более 410 тысяч казахстанских детей.



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Комментарии ( 2 )

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  • Ирон
 tarnavsk70 (Посетители) Сегодня, 14:26
А к чему такая спешка в подсчетах? В это время документы подаёт самое малое кол-во. Основная масса подаёт в конце июля-август. Бывает ,что и в сентябре принимают опаздунов. Вот когда все сдадут документы. Все устоканятся,тогда можно и считать, и рапортовать.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Placida
  • Ирон
 Жанар (Посетители) Сегодня, 14:11
В Мангистау на государственном языке решили обучаться 93,2 процента из всех первоклассников в этом году.

КАК?!, понимать констатацию этого факта?...
Вряд ли как положительно, если логически рассудить, то исходя из того что русофобия на Магышлаке прогрессирует, из- за этого происходит отток русско язычного населения, а рождаемость пополняют оралманы, и в школу идут их дети, а русско язычных детей просто нет, и поэтому такой процент 93,2 И!, выявляется...

А!,не потому ЧТО!,так много...

желающих обучаться на государственном языке.

Все мы ходим под богом.
 
 

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