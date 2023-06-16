Волонтёры намерены проверить состояние футбольных площадок после смерти подростка в Актау

Фото из архива Lada.kz
Привлечь внимание местных властей к отсутствию безопасности на футбольных площадках намерены волонтёры.
- Мы глубоко опечалены сообщением о смерти 16-летнего Тимура Шера. Если бы на футбольном поле, где на него упали ворота, соблюдались элементарные правила безопасности, трагедию можно было избежать. К сожалению, в Актау большинство детских футбольных площадок находятся в удручающем состоянии. Особенно печальную картинку можно увидеть в нижних микрорайонах города. Мы хотим предупредить смертельные и трагические случаи. Для этого с 18 июня будут организованы рейды, чтобы зафиксировать опасные участки. Чтобы проблемы устранили - мы намерены официально обращаться в акимат. В нашу группу будут входить также специалисты в области техники безопасности, чтобы эксперт мог точно сказать, соответствует ли та или иная детская площадка нормам ГОСТа, - рассказал основатель общественного объединения «Lider.kz» в Актау Давид Миникаев.
Ранее сообщалось, что в Актау скончался 16-летний подросток, который находился в коме из-за полученных травм в результате падения футбольных ворот.
Друзья, одноклассники и приятели погибшего Тимура Шера начали сбор средств на похороны и для оказания помощи его матери. Известно, что женщина воспитывала его одна - он был единственным сыном.
- Мы глубоко опечалены сообщением о смерти 16-летнего Тимура Шера. Если бы на футбольном поле, где на него упали ворота, соблюдались элементарные правила безопасности, трагедию можно было избежать. К сожалению, в Актау большинство детских футбольных площадок находятся в удручающем состоянии. Особенно печальную картинку можно увидеть в нижних микрорайонах города. Мы хотим предупредить смертельные и трагические случаи. Для этого с 18 июня будут организованы рейды, чтобы зафиксировать опасные участки. Чтобы проблемы устранили - мы намерены официально обращаться в акимат. В нашу группу будут входить также специалисты в области техники безопасности, чтобы эксперт мог точно сказать, соответствует ли та или иная детская площадка нормам ГОСТа, - рассказал основатель общественного объединения «Lider.kz» в Актау Давид Миникаев.
Ранее сообщалось, что в Актау скончался 16-летний подросток, который находился в коме из-за полученных травм в результате падения футбольных ворот.
Друзья, одноклассники и приятели погибшего Тимура Шера начали сбор средств на похороны и для оказания помощи его матери. Известно, что женщина воспитывала его одна - он был единственным сыном.