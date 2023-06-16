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ЛАДА.kz » Общество

Жанна Сагидулла

Опубликовано: Сегодня, 12:04

Просмотров: 330

Волонтёры намерены проверить состояние футбольных площадок после смерти подростка в Актау

Жители Актау совместно с волонтёрами общественного объединения «Lider.kz» намерены провести ревизию всех футбольных площадок в городе. Таким образом, горожане хотят предупредить несчастные случаи, от которых могут пострадать дети и подростки. Об этом рассказал основатель волонтёрского движения Давид Миникаев.

Фото из архива Lada.kz
Привлечь внимание местных властей к отсутствию безопасности на футбольных площадках намерены волонтёры.

- Мы глубоко опечалены сообщением о смерти 16-летнего Тимура Шера. Если бы на футбольном поле, где на него упали ворота, соблюдались элементарные правила безопасности, трагедию можно было избежать. К сожалению, в Актау большинство детских футбольных площадок находятся в удручающем состоянии. Особенно печальную картинку можно увидеть в нижних микрорайонах города. Мы хотим предупредить смертельные и трагические случаи. Для этого с 18 июня будут организованы рейды, чтобы зафиксировать опасные участки. Чтобы проблемы устранили - мы намерены официально обращаться в акимат. В нашу группу будут входить также специалисты в области техники безопасности, чтобы эксперт мог точно сказать, соответствует ли та или иная детская площадка нормам ГОСТа, - рассказал основатель общественного объединения «Lider.kz» в Актау Давид Миникаев.

Ранее сообщалось, что в Актау скончался 16-летний подросток, который находился в коме из-за полученных травм в результате падения футбольных ворот.

Друзья, одноклассники и приятели погибшего Тимура Шера начали сбор средств на похороны и для оказания помощи его матери. Известно, что женщина воспитывала его одна - он был единственным сыном.



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Комментарии ( 3 )

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  • Iron man
 ЛШП (Посетители) Сегодня, 12:22
Ревизия всех дворовых детских площадок не менее обходима. Много фотографий, видео и обращений родителей о разбитых, убогих площадках , зачастую расположенных рядом с мусорками, выставлены в телеграмм чате акима. Для
красивых современных надежных площадок для игр нашим детям, внукам городским бюджетом, как отвечают в акимате, деньги не предусмотрены.
 
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  • tom2005
  • Iron man
  • ЛШП
 AnnaK. (Посетители) Сегодня, 12:13
Ничего себе. Только после смерти и волонтёры. И только намерены.
 
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  • tom2005
  • Iron man
  • ЛШП
 Placida (Посетители) Сегодня, 12:10
А акимат должен был проверить детские и спортивные площадки еще до наступления весны и каникул.
И если этим будут заниматься волонтеры, тогда может быть акиматовские чиновники отдадут свою зарплату?
 
 

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