Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Суббота, 17 Июня
+24...+23
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 450.99 KZT
  • €1 = 493.7 KZT
  • 1 RUB = 5.4 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 20:14

Просмотров: 0

Должники без ограничений и 11 невзысканных миллиардов: прокуроры о мангистауских ЧСИ

Прошло заседание коллегии по вопросам соблюдения законности в исполнительном производстве, сообщили в областной прокуратуре.

Фото из доступных источников
Под председательством прокурора области Руфата Куттукова состоялось заседание коллегии по вопросам соблюдения законности в исполнительном производстве. Обсуждены результаты проверки деятельности частных судебных исполнителей (ЧСИ).

Должники без ограничений и 11 невзысканных миллиардов: прокуроры о мангистауских ЧСИ


В отношении 152 должников не выставлены ограничения на выезд за пределы РК. Не проделана работа по взысканию и аресту имущества 97 лиц. Не решён вопрос о привлечении к ответственности 250 должников. Из-за необеспечения полноты материалов исполнительного производства упущена возможность взыскания в доход государства 11 миллиардов тенге.

Прокурор области отметил важность недопущения нарушения конституционных прав несовершеннолетних лиц в исполнительном производстве.

За последние три года прокуроры привлекли 166 должников по алиментам к административной и 44 к уголовной ответственности, взыскали 126 миллионов тенге в пользу детей.

Спикер поручил уполномоченным органам добиться привлечения к ответственности должников, уклоняющихся от исполнения обязательств, усилить мониторинг исполнительных документов по взысканию алиментов и неукоснительно соблюдать законность при их исполнении.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика