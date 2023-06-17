Должники без ограничений и 11 невзысканных миллиардов: прокуроры о мангистауских ЧСИ

Под председательством прокурора области Руфата Куттукова состоялось заседание коллегии по вопросам соблюдения законности в исполнительном производстве. Обсуждены результаты проверки деятельности частных судебных исполнителей (ЧСИ).В отношении 152 должников не выставлены ограничения на выезд за пределы РК. Не проделана работа по взысканию и аресту имущества 97 лиц. Не решён вопрос о привлечении к ответственности 250 должников. Из-за необеспечения полноты материалов исполнительного производства упущена возможность взыскания в доход государства 11 миллиардов тенге.Прокурор области отметил важность недопущения нарушения конституционных прав несовершеннолетних лиц в исполнительном производстве.За последние три года прокуроры привлекли 166 должников по алиментам к административной и 44 к уголовной ответственности, взыскали 126 миллионов тенге в пользу детей.Спикер поручил уполномоченным органам добиться привлечения к ответственности должников, уклоняющихся от исполнения обязательств, усилить мониторинг исполнительных документов по взысканию алиментов и неукоснительно соблюдать законность при их исполнении.