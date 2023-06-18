Пассажиры из Актау пожаловались на автобус без огнетушителя

Семейная пара пенсионного возраста возвращалась домой в 17 микрорайон на автобусе маршрута №5. Их удивил тот факт, что в целях пожарной безопасности отсутствовал огнетушитель.В ТОО «Каспий Авто Парк» объяснили, что огнетушитель водитель передал временно своему коллеге по автопарку, у которого задымился моторный отсек. Огнетушитель после был возвращен.Фактов отсутствия в автобусах маршрута №5 огнетушителей, как заверили в ТОО «Каспий Авто Парк», не было. В обязательном порядке он имеется в каждом автобусе.