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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Вчера, 20:04

Просмотров: 829

Сколько тратят на сигареты в Мангистау

Аналитики выяснили, где больше всего в Казахстане тратят на табачную продукцию.

Фото из доступных источников
Потребительские расходы на табачные изделия выросли на 11 процентов за год. За январь-апрель 2023 года в стране произвели 5,1 миллиарда сигарет и прочих подобных табачных изделий. Это на 4,8 процента меньше, чем годом ранее.

По итогам первого квартала этого года местные компании обеспечили спрос (реализацию на внутреннем рынке и экспорт) на сигареты и папиросы на 79,7 процента. Импорт составил 20,3 процента.

На экспорт Казахстан отправил 19,3 процента ресурсов, или 882,9 миллиона сигарет и прочих табачных изделий.

На внутреннем рынке реализация сократилась на 10,1 процента, до 3,7 миллиарда сигарет и папирос.

В региональном разрезе больше всего расходов на табачные изделия понесли семьи Павлодарской области: 83,1 тысячи тенге. В Мангистауской области 11,5 тысячи тенге. Меньше всего на табачные изделия потратили жители Шымкента: всего 8,8 тысячи тенге.

Сколько тратят на сигареты в Мангистау


По итогам мая текущего года сигареты подорожали на 17,9 процента за год. Наибольший рост цен был отмечен в Астане: на 23,2 процента. В Мангистауской области цена возросла на 17,3 процента. Наименьший годовой рост цен наблюдался в Акмолинской области - плюс 12,8 процента.

Сколько тратят на сигареты в Мангистау



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