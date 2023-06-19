Ковер из асфальта в Жанаозене: подрядчик устранит дефекты автодороги за свой счет

Ковер из асфальта сняли на видео в Жанаозене. Недавно положенное асфальтовое покрытие тонкое и его можно свернуть без особого труда, что и показывают мужчины на видео.



Ситуацию прокомментировали в АО «Озенмунайгаз».



- ТОО «Akzhol-story industry» произведен текущий ремонт 3,9 км трассы Жетыбай-Карамандыбас-Жанаозен. В ходе выполнения указанных работ и дальнейшей проверки дорожных условий 31 мая было установлено, что на верхней части дороги образовались трещины. Подрядчику направлено письмо с требованием устранить недостатки. Далее направлено письмо в филиал РГП на ПХВ «Национальный центр качества дорожных активов» по проверке качества дорог. По решению, принятому в соответствии с результатами экспертизы, подрядное учреждение за свой счет проводит работы по устранению дефектов, - сообщает пресс-служба АО «Озенмунайгаз».



Напомним, видео сняли на дороге у нефтедобывающего управления №1 (НГДУ-1), являющегося структурным подразделением АО «Озенмунайгаз».