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ЛАДА.kz » Общество

Жанна Сагидулла

Опубликовано: Сегодня, 11:48

Просмотров: 16

Ковер из асфальта в Жанаозене: подрядчик устранит дефекты автодороги за свой счет

В АО «ОзенМунайГаз» прокомментировали видео, на котором жители Жанаозена продемонстрировали необычный асфальт. В компании заверили, что компания-подрядчик в лице ТОО «Akzhol-story industry» устранит все дефекты за свой счет.

Кадр из видео
Ковер из асфальта сняли на видео в Жанаозене. Недавно положенное асфальтовое покрытие тонкое и его можно свернуть без особого труда, что и показывают мужчины на видео.

Ситуацию прокомментировали в АО «Озенмунайгаз».

- ТОО «Akzhol-story industry» произведен текущий ремонт 3,9 км трассы Жетыбай-Карамандыбас-Жанаозен. В ходе выполнения указанных работ и дальнейшей проверки дорожных условий 31 мая было установлено, что на верхней части дороги образовались трещины. Подрядчику направлено письмо с требованием устранить недостатки. Далее направлено письмо в филиал РГП на ПХВ «Национальный центр качества дорожных активов» по проверке качества дорог. По решению, принятому в соответствии с результатами экспертизы, подрядное учреждение за свой счет проводит работы по устранению дефектов, - сообщает пресс-служба АО «Озенмунайгаз».

Напомним, видео сняли на дороге у нефтедобывающего управления №1 (НГДУ-1), являющегося структурным подразделением АО «Озенмунайгаз».



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