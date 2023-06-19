Мангистауский спортсмен стал бронзовым призером мировых соревнований по дзюдо

В Астане 16-18 июня прошли мировые соревнования по дзюдо Qazaqstan Barysy Grand Slam. В мировом зачете 334 спортсмена из 42 стран приняли участие в 14 весовых категориях.



Аскар Наркулов из Мангистау, выступавший в весовой категории 73 кг, завоевал бронзовую медаль Qazaqstan Barysy Grand Slam.



Аскар в первых схватках победил спортсменов из Великобритании, Узбекистана, Косово и вышел в полуфинал. А в полуфинале уступил польскому спортсмену по очкам и обыграл грузинского спортсмена в поединке за 3-е место.



Это первый приз молодого дзюдоиста в Grand Slam.



В данном соревновании дзюдоисты набирали очки, необходимые для Олимпийских игр в Париже-2024 и Лос-Анджелесе-2028.