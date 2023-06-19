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ЛАДА.kz » Общество

Жанна Сагидулла

Опубликовано: Сегодня, 17:00

Просмотров: 149

Мангистауский спортсмен стал бронзовым призером мировых соревнований по дзюдо

Мангистауский спортсмен Аскар Наркулов стал бронзовым призером мировых соревнований по дзюдо Qazaqstan Barysy Grand Slam, сообщает Центр общественных коммуникаций со ссылкой на пресс-службу областного управления спорта.

Фото предоставили в центре общественных коммуникаций Мангистауской области
В Астане 16-18 июня прошли мировые соревнования по дзюдо Qazaqstan Barysy Grand Slam. В мировом зачете 334 спортсмена из 42 стран приняли участие в 14 весовых категориях.

Аскар Наркулов из Мангистау, выступавший в весовой категории 73 кг, завоевал бронзовую медаль Qazaqstan Barysy Grand Slam.

Аскар в первых схватках победил спортсменов из Великобритании, Узбекистана, Косово и вышел в полуфинал. А в полуфинале уступил польскому спортсмену по очкам и обыграл грузинского спортсмена в поединке за 3-е место.

Это первый приз молодого дзюдоиста в Grand Slam.

В данном соревновании дзюдоисты набирали очки, необходимые для Олимпийских игр в Париже-2024 и Лос-Анджелесе-2028.



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