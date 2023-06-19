Подтоплений домов не было: видео с селевым потоком в Мангистау прокомментировал акимат

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В акимате Мангистауского района рассказали о последствиях природной стихии: накануне сообщалось, что жители села Жармыш испугались селевого потока, который едва не затопил захоронения.
- Сель сформировался в результате сильного дождя. Грязевой поток сошел к захоронениям. В результате ни один мазар не пострадал. Кроме того, вода не дошла до домов сельчан, - прокомментировали в ведомстве.
Обильные осадки в районе села Жармыш, который находится в 186 километрах от Актау, прошли 18 июня.
По словам местных жителей, из-за прошедших проливных дождей образовалось озеро.
Видео, как люди боролись с наплывом воды своими силами, присылали в редакцию Lada.kz очевидцы.
- Сель сформировался в результате сильного дождя. Грязевой поток сошел к захоронениям. В результате ни один мазар не пострадал. Кроме того, вода не дошла до домов сельчан, - прокомментировали в ведомстве.
Обильные осадки в районе села Жармыш, который находится в 186 километрах от Актау, прошли 18 июня.
По словам местных жителей, из-за прошедших проливных дождей образовалось озеро.
Видео, как люди боролись с наплывом воды своими силами, присылали в редакцию Lada.kz очевидцы.
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