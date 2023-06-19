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ЛАДА.kz » Общество

Жанна Сагидулла

Опубликовано: Сегодня, 17:09

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Подтоплений домов не было: видео с селевым потоком в Мангистау прокомментировал акимат

Проливные дожди привели к затоплению территорий у села Жармыш. В том числе вода подошла к захоронениям усопших. В результате стихии ни один из частных домов не пострадал. Разрушений могил также не зафиксировано. Об этом сообщили в акимате Мангистауского района.

Кадр видео
В акимате Мангистауского района рассказали о последствиях природной стихии: накануне сообщалось, что жители села Жармыш испугались селевого потока, который едва не затопил захоронения.

- Сель сформировался в результате сильного дождя. Грязевой поток сошел к захоронениям. В результате ни один мазар не пострадал. Кроме того, вода не дошла до домов сельчан, - прокомментировали в ведомстве.

Обильные осадки в районе села Жармыш, который находится в 186 километрах от Актау, прошли 18 июня.

По словам местных жителей, из-за прошедших проливных дождей образовалось озеро.

Видео, как люди боролись с наплывом воды своими силами, присылали в редакцию Lada.kz очевидцы.



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