Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Понедельник, 19 Июня
+24...+22
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 447.15 KZT
  • €1 = 487.71 KZT
  • 1 RUB = 5.33 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Жанна Сагидулла

Опубликовано: Сегодня, 17:32

Просмотров: 344

Пропавшую в Актау девушку нашли полицейские

Пропавшую в Актау 26-летнюю Фариду Кестен нашли. Ее жизни и здоровью ничего не угрожает. Об этом сообщает департамент полиции Мангистауской области.

Фото из архива Lada.kz
Поиски 26-летней жительницы Актау Фариды Кестен, об исчезновении которой сообщали в социальных сетях волонтеры, завершены.

- В результате оперативно-розыскных работ без вести пропавшая Фарида Кестен была найдена живой и здоровой. Ее жизни и здоровью ничего не угрожает, - сообщает департамент полиции Мангистауской области.

Фарида Кестен вышла из дома в Актау 16 июня и с тех пор никто не знал, куда она пропала. Девушку искали по всей области.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика