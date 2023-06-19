Пропавшую в Актау девушку нашли полицейские

Поиски 26-летней жительницы Актау Фариды Кестен, об исчезновении которой сообщали в социальных сетях волонтеры, завершены.



- В результате оперативно-розыскных работ без вести пропавшая Фарида Кестен была найдена живой и здоровой. Ее жизни и здоровью ничего не угрожает, - сообщает департамент полиции Мангистауской области.



Фарида Кестен вышла из дома в Актау 16 июня и с тех пор никто не знал, куда она пропала. Девушку искали по всей области.