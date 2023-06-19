«Требую отставки министра здравоохранения»: Одиночный пикет устроила жительница Актау

Жительница Актау вышла с одиночным пикетом. Акцию протеста она провела напротив здания Мангистауского областного акимата.Судя по надписи на плакате, женщина требовала отставки министра здравоохранения Ажар Гиният. Другие подробности акции неизвестны.Ситуацию прокомментировали в управлении внутренней политики акимата Мангистауской области.- В 12 микрорайоне Актау в 14:45 на площадь вышла женщина с плакатом в руках. Позже женщину провели в здание областного акимата, где ее принял заместитель руководителя управления здравоохранения. С гражданкой проведена разъяснительная беседа. После чего женщина покинула здание акимата, - сообщили в управлении внутренней политики.