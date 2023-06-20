Состояние энергосистемы Мангистау: Экспертное мнение основных участников электроэнергетики региона

В последнее время в Актау наблюдаются перебои с энергоснабжением. Редакция Lada.kz решила обратиться к основным игрокам мангистауской электроэнергетики, чтобы получить экспертное мнение о состоянии энергосистемы Актау и всего региона.



Крупными игроками мангистауской электроэнергетики являются –ТОО «МАЭК», АО «МРЭК» и ГКП «АУЭС».



Специалисты ТОО «МАЭК» рассказали, что физический износ основного оборудования, по состоянию на 1 июня 2023 года составляет 80 процентов.



- Основное энергетическое оборудование «МАЭК» вводилось в эксплуатацию в 60-х-90-х годах прошлого века. В настоящее время третья часть оборудования полностью выработала свой парковый ресурс. Другая треть приближается к полной выработке, и даже самые «молодые» агрегаты уже отработали более 60 процентов нормативного срока службы, - заявляют специалисты энергокомбината.



По их словам, ТОО «МАЭК» ежегодно, своевременно и в полном объеме выполняет все капитальные и текущие ремонты, обеспечивая высокий уровень надежности и экономичности работы оборудования.



На данный момент в ТОО «МАЭК» ведется работа по реализации проектов по замене и модернизации устаревшего оборудования:



- Сейчас проводится монтаж опреснительной установки обратного осмоса. Планируемое место установки –ЦУВС-2 ЗПД и ПТВС. Производительность по питьевой воде – до 5000 кубометров в сутки. Исходная вода для опреснения – подземная (минерализованная) вода с месторождения Куюлус-Меловое. Срок поставки и монтажа – июнь 2023г. Также ведется замена теплообменных трубок ЛАМш на дистилляционной опреснительной установке (ДОУ). В мае были закуплены трубки ЛАМш на четыре теплообменника ДОУ (две штуки греющих камер (ГК), две штуки подогревателей исходной воды (ПИВ) в количестве 78,74 тонн. На настоящее время производятся работы по замене трубок на одной ГК. Замена трубок на ДОУ приведет к увеличению их производительности суммарно на 4000 кубометров в сутки, - рассказали специалисты.



На вопрос столкнутся ли жители Мангистау с перебоями света этим летом, в МАЭК ответили следующим образом:



- В условиях растущей потребительской мощности в летний период, а также в последующий отопительный периоды, ТОО «МАЭК» заблаговременно проводит все необходимые приготовления для полной готовности к прохождению как летнего, так и зимнего отопительного периодов, - заявили специалисты энергокомбината.



Редакция Lada.kz также поинтересовалась, каким образом будет производиться энергоснабжение региона (города) в случае полной остановки всех энергообъектов «МАЭК».



- В случае возникновения остановки ТОО «МАЭК», существует процедура «по развороту ТОО «МАЭК», которая полностью предусматривает весть алгоритм действий по скорейшему восстановлению энергоснабжения потребителей и полному возобновлению работы всего энергокомбината. Также ТОО «МАЭК» находится в единой энергосети, что обеспечивает прием необходимого количества электроэнергии для нужд города и области, при возникновении неполадок в работе энергооборудования, - подытожили специалисты ТОО «МАЭК».



Про изношенность электросетей города Актау также заявили и в ГКП «Актауское управление электрических сетей».



- Состояние электросетей города Актау изношены на 70 процентов. В связи с чем проводится поэтапная замена. В нижней зоне города проведена замена кабельной линии в два этапа по 20 км. Имеются около 140 однотрасформаторных подстанций. Из них 40 заменены на двухтрансформаторные. В настоящее время идет работа по замене еще 20 однотрансформаторных подстанций. Кроме того, будут проведены новые разводящие сети от ГПП «Хазар», расположенного в 1 микрорайоне. Это позволит улучшит энергоснабжение с 1 по 4 микрорайоны. Аварийные отключения сократятся на 90 процентов, - рассказали в ГКП «АУЭС».



Энергетики ГКП «АУЭС» также сообщили, что в Актау построены две новые подстанции «ХАБ-1» и «ХАБ-2».



- В настоящее время ведутся пусконаладочные работы. От «ХАБ-1» будет проведена кабельная линия электропередач. Что позволит обеспечить электроснабжением новые микрорайоны, в том числе 17, 18, 18А, 19, 20, 20А, 19а, 33,39,41. При увеличении мощности, возможна разгрузка других подстанций, - отметили специалисты.



Что касается летнего периода, энергетики ГКП «АУЭС» заявили, что нагрузка поднимается до 120 МВт, когда как в зимнее время составляет 50–60 МВт.



- Бригады ГКП «АУЭС» готовы к такому объему работы, - заявили в ГКП «АУЭС».



Эксперты АО «МРЭК» также оценили состояние энергосистемы региона.



По их словам, АО «МРЭК» ежегодно активно проводит работы, направленные на обновление и модернизацию своего электросетевого комплекса. Обеспечение надежным и качественным электроснабжением потребителей Мангистауской области является основной целью АО «МРЭК».

Экономическое развитие Мангистауского региона способствует увеличению мощности энергопринимающих устройств потребителей и росту общего объема потребления электроэнергии.



- В целях удовлетворения возрастающего спроса потребителей на электроэнергию, обеспечения возможности для подключения к электрическим сетям, наши специалисты производят замену силовых трансформаторов на новое оборудование большей мощности. Обновляют линии электропередачи и сооружения подстанций, а также ведут строительство новых энергетических объектов. Энергетическая система, это совокупность электростанций, электрических сетей, соединенных между собой и связанных общностью режима в непрерывном процессе производства и распределения электроэнергии, соответственно оценивать состояние энергосистемы нужно – как единый комплекс, - отметили специалисты энергопередающего предприятия.



По словам специалистов, для обеспечения надежного и бесперебойного электроснабжения потребителей Мангистауской области АО «МРЭК» выполняет все возложенные задачи по развитию и модернизации электросетевого комплекса предприятия в рамках утвержденных производственных и инвестиционных программ.



Для повышения надежности электроснабжения потребителей в настоящее время производится реконструкция следующих подстанций АО «МРЭК»:

- ПС-110/10 кВ «База отдыха» (в районе Теплого пляжа), с вводом нового КРУ-10 кВ с современными микропроцессорными устройствами защиты и автоматики;

- ПС-110/6 кВ «ПТБ» (поселок Кызыл-Тюбе), с заменой силовых трансформаторов 16 МВА и вводом нового КРУ-6 кВ с современными микропроцессорными устройствами защиты и автоматики;

- ПС-110/10 кВ «3Г» (Актау), с вводом нового КРУ-10 кВ с современными микропроцессорными устройствами защиты и автоматики;

- ПС-110/6 кВ «КС Узень» (Жанаозен), с заменой силовых трансформаторов 10МВА на 16МВА и вводом нового КРУ-6 кВ с современными микропроцессорными устройствами защиты и автоматики.



Энергетики в АО «МРЭК» также ответили на волнующих всех горожан вопрос «Будут ли жители региона сталкиваться с перебоями света?».



- АО «МРЭК» в строгом соответствии с утвержденными графиками ежегодно выполняет работы по строительству, реконструкции и техническому обслуживанию своих энергетических объектов. Системная работа направлена на поддержание в работоспособном состоянии всего электросетевого комплекса, безаварийную эксплуатацию сетей и обеспечивает поступательное улучшение показателей качества передачи электроэнергии, увеличение надежности электроснабжения, - подытожили специалисты АО «МРЭК».