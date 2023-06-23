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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 14:25

Просмотров: 584

Глава города: В скором времени в Актау будет сдан в эксплуатацию Дворец школьников

Аким Актау Ербол Избергенов на ежеквартальной встрече с населением сообщил, что в ближайшее время завершится строительство Дворца школьников, который расположен в 17 микрорайоне. Об этом сообщает пресс-служба акимата города.

Фото из архива
Сегодня, 23 июня, аким Актау отчитался перед населением о проделанной работе.

В ходе встречи Ербол Избергенов сообщил, что в ближайшее время будет завершено строительство Дворца школьников.

- В скором времени планируется ввести в эксплуатацию строящийся Дворец школьников в 17 микрорайоне. Строительство спонсировала компания NCOC, - сказал аким города Ербол Избергенов.

Глава города: В скором времени в Актау будет сдан в эксплуатацию Дворец школьников


В 2021 году акимат сообщал, что площадь дворца составит около трёх гектаров. В день Дворец школьников сможет принять около 1000 детей. На первом этаже разместятся зимний сад, компьютерный класс, художественный кабинет, фото-и видеомастерские, хореографический и музыкальный классы, выставочный зал, студии звукозаписи и террасы для отдыха, а также буфет. На втором этаже будут актовый зал на 700 человек, выставочные залы, залы для театрального искусства, административные помещения, библиотека. На третьем этаже разместятся: небольшая обсерватория, научный музей, комнаты робототехники, экспериментальные помещения.

На встрече аким также сообщил о завершении строительства студенческого общежития на 500 мест, расположенного в 17 микрорайоне.

Напомним, в сентябре 2021 года в 17 микрорайоне Актау было начато строительство общежития для студентов на 500 мест. Объект возводился по заказу Актауского городского отдела строительства при спонсорстве компании NCOC. Подрядной организацией является ТОО «Темир Строй Сервис и Ко».



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Комментарии ( 1 )

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 Placida (Посетители) Сегодня, 15:29
Ну красиво на картинке, красиво. Так же красиво, как и планируемая набережная
вместо многострадального Кораблика. Насколько я помню, там и спорт площадки должны были быть и лебеди. И вообще, много чего нам тут рисовали...
Кроме пестрого тюленя, слегка облупившегося, гор песка и строймусора, пока там ничего не вижу. Как гРиЦЦа: ожидание и реальность!!!
строительство общежития для студентов на 500 мест. Объект возводился по заказу Актауского городского отдела строительства

Странно... А почему заказчик гор.акимат, а не гор.отдел образования?
 
 

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