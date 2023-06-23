Глава города: В скором времени в Актау будет сдан в эксплуатацию Дворец школьников

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Сегодня, 23 июня, аким Актау отчитался перед населением о проделанной работе.
В ходе встречи Ербол Избергенов сообщил, что в ближайшее время будет завершено строительство Дворца школьников.
- В скором времени планируется ввести в эксплуатацию строящийся Дворец школьников в 17 микрорайоне. Строительство спонсировала компания NCOC, - сказал аким города Ербол Избергенов.
В 2021 году акимат сообщал, что площадь дворца составит около трёх гектаров. В день Дворец школьников сможет принять около 1000 детей. На первом этаже разместятся зимний сад, компьютерный класс, художественный кабинет, фото-и видеомастерские, хореографический и музыкальный классы, выставочный зал, студии звукозаписи и террасы для отдыха, а также буфет. На втором этаже будут актовый зал на 700 человек, выставочные залы, залы для театрального искусства, административные помещения, библиотека. На третьем этаже разместятся: небольшая обсерватория, научный музей, комнаты робототехники, экспериментальные помещения.
На встрече аким также сообщил о завершении строительства студенческого общежития на 500 мест, расположенного в 17 микрорайоне.
Напомним, в сентябре 2021 года в 17 микрорайоне Актау было начато строительство общежития для студентов на 500 мест. Объект возводился по заказу Актауского городского отдела строительства при спонсорстве компании NCOC. Подрядной организацией является ТОО «Темир Строй Сервис и Ко».
В ходе встречи Ербол Избергенов сообщил, что в ближайшее время будет завершено строительство Дворца школьников.
- В скором времени планируется ввести в эксплуатацию строящийся Дворец школьников в 17 микрорайоне. Строительство спонсировала компания NCOC, - сказал аким города Ербол Избергенов.
В 2021 году акимат сообщал, что площадь дворца составит около трёх гектаров. В день Дворец школьников сможет принять около 1000 детей. На первом этаже разместятся зимний сад, компьютерный класс, художественный кабинет, фото-и видеомастерские, хореографический и музыкальный классы, выставочный зал, студии звукозаписи и террасы для отдыха, а также буфет. На втором этаже будут актовый зал на 700 человек, выставочные залы, залы для театрального искусства, административные помещения, библиотека. На третьем этаже разместятся: небольшая обсерватория, научный музей, комнаты робототехники, экспериментальные помещения.
На встрече аким также сообщил о завершении строительства студенческого общежития на 500 мест, расположенного в 17 микрорайоне.
Напомним, в сентябре 2021 года в 17 микрорайоне Актау было начато строительство общежития для студентов на 500 мест. Объект возводился по заказу Актауского городского отдела строительства при спонсорстве компании NCOC. Подрядной организацией является ТОО «Темир Строй Сервис и Ко».