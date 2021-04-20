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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 16:25

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Дворец школьников планируют построить в Актау

Построить трёхэтажный Дворец школьников планируют в 17 микрорайоне Актау. Об этом сообщает пресс-служба акима Актау.

Фото пресс-службы ведомства
По данным акимата, площадь дворца составит около трёх гектаров. В день Дворец школьников сможет принять около 1000 детей.

Дворец школьников планируют построить в Актау


На первом этаже разместятся зимний сад, компьютерный класс, художественный кабинет, фото-и видеомастерские, хореографический и музыкальный классы, выставочный зал, студии звукозаписи и террасы для отдыха, а также буфет. На втором этаже будут актовый зал на 700 человек, выставочные залы, залы для театрального искусства, административные помещения, библиотека. На третьем этаже разместятся: небольшая обсерватория, научный музей, комнаты робототехники, экспериментальные помещения.

Дворец школьников планируют построить в Актау


Дворец школьников планируют построить в Актау


- Главная цель строительства дворца школьников - дать возможность развиваться молодёжи. В регионе много талантливых детей. Многие впустую проводят своё свободное время. В новом дворце школьников они смогут развиваться. Здесь можно будет проводить полноценные эксперименты по химии, биологии, физике, развивать киберспорт, организовывать подростковый досуг, проводить концерты и спортивные соревнования, - отметил Эльдар Машырыков, руководитель актауского городского отдела строительства.



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