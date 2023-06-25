Проблему с газом в Актау прокомментировали чиновники

Фото из архива lada.kz
Как сообщили чиновники, на АГЗС в 23 микрорайоне у кафе «Шашлычная №1 ИП «Курмашев» последняя отгрузка газа с КазГПЗ была 20 июня в объеме 14,9 тонн. На сегодня топливо полностью реализовано. Следующая отгрузка с КазГПЗ планируется по графику 27 июня в объеме 15 тонн.
На АГЗС «Айкел» ИП «Айтымова», напротив рынка «Асар-С», последняя отгрузка с КазГПЗ была 22 июня в объеме 17,5 тонн. На сегодняшний день газ продан. Следующая отгрузка с планируется с Атырауского нефтеперерабатывающего завода (ТОО «АНПЗ») по графику 26 июня г в объеме 21 тонна.
На АГЗС в 25 микрорайоне ИП «Айнаш» последняя отгрузка с КазГПЗ была 22 июня в объеме 17 тонн. Все топливо сбыли. Следующая отгрузка с КазГПЗ планируется по графику 28 июня в объеме 3,8 тонн (остаток).
АГЗС в 25 микрорайоне, напротив банного комплекса «Qyzyl qala», не функционирует.
Также, по итогам мониторинга 24 июня по городу работало 33 АГЗС.
Напомним, актауские водители пожаловались на проблемы с газом.
На АГЗС «Айкел» ИП «Айтымова», напротив рынка «Асар-С», последняя отгрузка с КазГПЗ была 22 июня в объеме 17,5 тонн. На сегодняшний день газ продан. Следующая отгрузка с планируется с Атырауского нефтеперерабатывающего завода (ТОО «АНПЗ») по графику 26 июня г в объеме 21 тонна.
На АГЗС в 25 микрорайоне ИП «Айнаш» последняя отгрузка с КазГПЗ была 22 июня в объеме 17 тонн. Все топливо сбыли. Следующая отгрузка с КазГПЗ планируется по графику 28 июня в объеме 3,8 тонн (остаток).
АГЗС в 25 микрорайоне, напротив банного комплекса «Qyzyl qala», не функционирует.
Хотя на АГЗС в 25 микрорайоне, напротив банного комплекса «Qyzyl qala», висела вывеска с надписью «Газ жок».
Также, по итогам мониторинга 24 июня по городу работало 33 АГЗС.
Напомним, актауские водители пожаловались на проблемы с газом.