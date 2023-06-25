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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 14:24

Просмотров: 836

Проблему с газом в Актау прокомментировали чиновники

Почему на АГЗС отсутствовало газовое топливо, ответили в отделе предпринимательства акимата Актау.

Фото из архива lada.kz
Как сообщили чиновники, на АГЗС в 23 микрорайоне у кафе «Шашлычная №1 ИП «Курмашев» последняя отгрузка газа с КазГПЗ была 20 июня в объеме 14,9 тонн. На сегодня топливо полностью реализовано. Следующая отгрузка с КазГПЗ планируется по графику 27 июня в объеме 15 тонн.

На АГЗС «Айкел» ИП «Айтымова», напротив рынка «Асар-С», последняя отгрузка с КазГПЗ была 22 июня в объеме 17,5 тонн. На сегодняшний день газ продан. Следующая отгрузка с планируется с Атырауского нефтеперерабатывающего завода (ТОО «АНПЗ») по графику 26 июня г в объеме 21 тонна.

Проблему с газом в Актау прокомментировали чиновники


На АГЗС в 25 микрорайоне ИП «Айнаш» последняя отгрузка с КазГПЗ была 22 июня в объеме 17 тонн. Все топливо сбыли. Следующая отгрузка с КазГПЗ планируется по графику 28 июня в объеме 3,8 тонн (остаток).

Проблему с газом в Актау прокомментировали чиновники


АГЗС в 25 микрорайоне, напротив банного комплекса «Qyzyl qala», не функционирует.

Хотя на АГЗС в 25 микрорайоне, напротив банного комплекса «Qyzyl qala», висела вывеска с надписью «Газ жок».

Проблему с газом в Актау прокомментировали чиновники


Также, по итогам мониторинга 24 июня по городу работало 33 АГЗС.

Напомним, актауские водители пожаловались на проблемы с газом.



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Комментарии ( 2 )

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  • kz lada
 cas277cas (Посетители) Сегодня, 16:14
Опять туристы виноваты????Или кто на роллс ройсах и ламборгини газ заправляет?
 
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dinamo85 (Посетители) Сегодня, 16:02
Мляяяя только вчера ,позавчера писали что газ в розницу подниматься не будет ,понимется только оптом для предпринимателей которые реализовывают ,а сегодня газа нету ,и сто самое странно у всех поставка газа будет 26,27 и т.д.сговорились чтоли,не удивлюсь что и в розницу поднимется газ .в чем отличается порядочность -мужик сказал мужик сделал.не бросайте мова на ветер

Вернее слова на ветер
 
 

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