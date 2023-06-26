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ЛАДА.kz » Общество

Жанна Сагидулла

Опубликовано: Сегодня, 18:30

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Глава «КазМунайГаза» отчитался о проекте по строительству электростанции на возобновляемых источниках энергии в Жанаозене

Глава государства заслушал отчет об итогах операционной и финансовой деятельности компании за первое полугодие 2023 года. Президент был проинформирован, что по всем ключевым показателям «КазМунайГаз» достиг роста в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает Акорда.

фото пресс-службы Акорды
Президент Касым-Жомарт Токаев принял председателя правления нацкомпании «КазМунайГаз» Магзума Мирзагалиева, сообщает Акорда.

Магзум Мирзагалиев доложил о ходе реализации крупных инвестиционных проектов, в частности о строительстве завода по производству полиэтилена мощностью 1 250 тысяч тонн в год в Атырауской области и гибридной электростанции на возобновляемых источниках энергии в городе Жанаозен Мангистауской области.

Президенту была представлена информация о работе нефтеперерабатывающих заводов, темпах производства и формирования резервов горюче-смазочных материалов. В частности «КазМунайГаз» намерен совместно с французской компанией Air Liquide реализовать проект, который позволит производить до 160 тысяч тонн зимнего дизельного топлива на Павлодарском нефтехимическом заводе.

В завершение Касым-Жомарт Токаев дал ряд поручений по развитию геологоразведочных работ и привлечению крупных инвесторов к изучению перспективных разведочных участков.

Ранее сообщалось, что гибридную электростанцию построят в Жанаозене.

Гибридная электростанция будет работать на возобновляемых источниках энергии (ветер+солнце) и газе (в качестве маневренной мощности с целью стабилизации энергоснабжения и экономии ресурсов газа) мощностью 120 МВт.

Срок реализации проекта - 2023-2025 годы (блок солнечной генерации запланирован к вводу в 2024 году, а ветровой и газовой - в 2025 году), предполагаемый бюджет порядка 300 миллионов долларов США.



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