Глава «КазМунайГаза» отчитался о проекте по строительству электростанции на возобновляемых источниках энергии в Жанаозене

фото пресс-службы Акорды
Президент Касым-Жомарт Токаев принял председателя правления нацкомпании «КазМунайГаз» Магзума Мирзагалиева, сообщает Акорда.
Магзум Мирзагалиев доложил о ходе реализации крупных инвестиционных проектов, в частности о строительстве завода по производству полиэтилена мощностью 1 250 тысяч тонн в год в Атырауской области и гибридной электростанции на возобновляемых источниках энергии в городе Жанаозен Мангистауской области.
Президенту была представлена информация о работе нефтеперерабатывающих заводов, темпах производства и формирования резервов горюче-смазочных материалов. В частности «КазМунайГаз» намерен совместно с французской компанией Air Liquide реализовать проект, который позволит производить до 160 тысяч тонн зимнего дизельного топлива на Павлодарском нефтехимическом заводе.
В завершение Касым-Жомарт Токаев дал ряд поручений по развитию геологоразведочных работ и привлечению крупных инвесторов к изучению перспективных разведочных участков.
Ранее сообщалось, что гибридную электростанцию построят в Жанаозене.
Гибридная электростанция будет работать на возобновляемых источниках энергии (ветер+солнце) и газе (в качестве маневренной мощности с целью стабилизации энергоснабжения и экономии ресурсов газа) мощностью 120 МВт.
Срок реализации проекта - 2023-2025 годы (блок солнечной генерации запланирован к вводу в 2024 году, а ветровой и газовой - в 2025 году), предполагаемый бюджет порядка 300 миллионов долларов США.
Магзум Мирзагалиев доложил о ходе реализации крупных инвестиционных проектов, в частности о строительстве завода по производству полиэтилена мощностью 1 250 тысяч тонн в год в Атырауской области и гибридной электростанции на возобновляемых источниках энергии в городе Жанаозен Мангистауской области.
Президенту была представлена информация о работе нефтеперерабатывающих заводов, темпах производства и формирования резервов горюче-смазочных материалов. В частности «КазМунайГаз» намерен совместно с французской компанией Air Liquide реализовать проект, который позволит производить до 160 тысяч тонн зимнего дизельного топлива на Павлодарском нефтехимическом заводе.
В завершение Касым-Жомарт Токаев дал ряд поручений по развитию геологоразведочных работ и привлечению крупных инвесторов к изучению перспективных разведочных участков.
Ранее сообщалось, что гибридную электростанцию построят в Жанаозене.
Гибридная электростанция будет работать на возобновляемых источниках энергии (ветер+солнце) и газе (в качестве маневренной мощности с целью стабилизации энергоснабжения и экономии ресурсов газа) мощностью 120 МВт.
Срок реализации проекта - 2023-2025 годы (блок солнечной генерации запланирован к вводу в 2024 году, а ветровой и газовой - в 2025 году), предполагаемый бюджет порядка 300 миллионов долларов США.
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