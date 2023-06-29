Пожар на месторождении в Мангистау всё ещё не ликвидирован: подрядчик вынужден сократить штат сотрудников

Кадр видеоролика
Для ликвидации пожара на газовом месторождении ТОО «Бузачи Нефть» - «Каратурун Восточный» было принято решение по разработке индивидуального технического проекта на строительство наклонно-направленной скважины и провести её бурение до глубины 1 200 м.
- Компанией произведены следующие работы: создан оперативный штаб по ликвидации аварии; разработан оперативный план ликвидации аварии; разработан «индивидуальный технический проект на строительство наклонно-направленной скважины; ведётся расследование с участием государственных органов по выяснению возможных причин возникновения аварии; проведены совещания с иностранными компаниями «Halliburton Kazakhstan» и «Schlumberger» для рассмотрения всех возможных вариантов ликвидации аварии; ведётся поиск дополнительных подрядных организаций по ориентации ствола и контроля за проводкой скважины, для моментальной фиксации газового проявления; завершено строительство дороги и площадки для монтажа бурового станка Айдеко-160 и строительства наклонно-направленной скважины; производится мобилизация бурового станка – перевезено 45 процентов; завершены работы по созданию обвалования вокруг аварийной скважины, для предотвращения возможного разлива воды, которая образуется при конденсации пара из сгорающего факела газо-водяной смеси, - сообщили в ТОО «Бузачи Нефть».
С учётом того, что ранее начатые строительные работы, связанные с обустройством месторождения выполнены на 90 процентов, подрядчик по строительству ТОО «Атыраукурылыс-Сервис LTD», вынужден сократить свой штат сотрудников.
- Несмотря на сложную и неординарную ситуацию для ТОО «Бузачи Нефть», руководство компании приняло решение о принятии в свой штат 130 сотрудников, которые попали под сокращение в ТОО «Атыраукурылыс-Сервис LTD». Компания всегда поддерживает социально-экономическую сферу в Мангистауской области, создавая новые рабочие места и привлекая к выполнению работ граждан Республики Казахстан, - заверили в компании.
Тем временем, в Сети появилось видео с места происшествия.
- Техногенная катастрофа, ошибка при работе или разгильдяйство? Говорил со специалистами и персоналом... Вывод - будет гореть долго... Тушить надо, но дорого, - отмечает автор ролика.
Напомним, на месторождении «Каратурун Южный» 9 июня в 03:25 часов в результате подъёма бурильного инструмента произошёл выброс газо-водяной смеси, перешедшей в открытый газовый фонтан на скважине №303.
Предварительной технической причиной, приведшей к аварии, явилась разгерметизация противовыбросного оборудования на устье скважины во время строительных работ по бурению скважины.
- Компанией произведены следующие работы: создан оперативный штаб по ликвидации аварии; разработан оперативный план ликвидации аварии; разработан «индивидуальный технический проект на строительство наклонно-направленной скважины; ведётся расследование с участием государственных органов по выяснению возможных причин возникновения аварии; проведены совещания с иностранными компаниями «Halliburton Kazakhstan» и «Schlumberger» для рассмотрения всех возможных вариантов ликвидации аварии; ведётся поиск дополнительных подрядных организаций по ориентации ствола и контроля за проводкой скважины, для моментальной фиксации газового проявления; завершено строительство дороги и площадки для монтажа бурового станка Айдеко-160 и строительства наклонно-направленной скважины; производится мобилизация бурового станка – перевезено 45 процентов; завершены работы по созданию обвалования вокруг аварийной скважины, для предотвращения возможного разлива воды, которая образуется при конденсации пара из сгорающего факела газо-водяной смеси, - сообщили в ТОО «Бузачи Нефть».
С учётом того, что ранее начатые строительные работы, связанные с обустройством месторождения выполнены на 90 процентов, подрядчик по строительству ТОО «Атыраукурылыс-Сервис LTD», вынужден сократить свой штат сотрудников.
- Несмотря на сложную и неординарную ситуацию для ТОО «Бузачи Нефть», руководство компании приняло решение о принятии в свой штат 130 сотрудников, которые попали под сокращение в ТОО «Атыраукурылыс-Сервис LTD». Компания всегда поддерживает социально-экономическую сферу в Мангистауской области, создавая новые рабочие места и привлекая к выполнению работ граждан Республики Казахстан, - заверили в компании.
Тем временем, в Сети появилось видео с места происшествия.
- Техногенная катастрофа, ошибка при работе или разгильдяйство? Говорил со специалистами и персоналом... Вывод - будет гореть долго... Тушить надо, но дорого, - отмечает автор ролика.
Напомним, на месторождении «Каратурун Южный» 9 июня в 03:25 часов в результате подъёма бурильного инструмента произошёл выброс газо-водяной смеси, перешедшей в открытый газовый фонтан на скважине №303.
Предварительной технической причиной, приведшей к аварии, явилась разгерметизация противовыбросного оборудования на устье скважины во время строительных работ по бурению скважины.
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