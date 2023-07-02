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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Вчера, 14:28

Просмотров: 6747

Стала известна новая предельная цена на газ в Мангистау

Местные автовладельцы сообщают, что цена на голубое топливо в Мангистау теперь доходит до 54 тенге.

Цена на газ 54 тенге за литр. Фото местного жителя
Водители сообщают, что стоимость газа на АГЗС напротив рынка «Асар-С» составляет 54 тенге.

Стала известна новая предельная цена на газ в Мангистау


В отделе предпринимательства акимата Актау ответили, что по итогам мониторинга сегодня, 2 июля, по городу работает 33 АГЗС. Имеется трёхдневный запас сжиженного нефтяного газа. Ситуация по Актау стабильная.

Стало известно о внесении изменения в приказ Председателя Агентства по защите и развитию конкуренции РК от 5 июля 2022 года № 16 «О введении временного государственного ценового регулирования на розничную реализацию сжиженного нефтяного газа для заправки автотранспорта на АГЗС на территории РК.

Стала известна новая предельная цена на газ в Мангистау

Стала известна новая предельная цена на газ в Мангистау


Предельная розничная цена с налогом на добавленную стоимость, за исключением отдалённых районов, в Мангистау составит 54 тенге за литр.

Предельная розничная цена с налогом на добавленную стоимость для отдалённых районов (свыше 200 километров) от областного центра, составит 59 тенге за литр.



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Комментарии ( 8 )

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 Ingul (Посетители) Вчера, 21:18
При каждом повышении цены называют ее предельной. uhmylka
 
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 Маряк (Посетители) Вчера, 20:49
Прощупывают потихоньку народ, сегодня 4 тенге, завтра ....
 
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 n92 (Посетители) Вчера, 20:04
4 тенге это понятно, все дорожает. Согласен. Но куда обращаться если счетчик у них не правильный? а то зальют в 60 литровый бак 62-65 литров, при том, что там уже был остаток...лучше бы это контролировали.
 
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 Aktauwest (Посетители) Вчера, 19:25
Думаю потихонку будут дальше поднимать, думаю это негативно повляет на экономику региону, так здесь много чего взаимосвязано, кто то полюбому заинтересовано в повышение цены на ГСМ....
 
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дорожник (Посетители) Вчера, 18:00
Цитата: Tor1m
Каким образом это к нам относится?

Да это что бы вы не сильно горевали. Для сравнения

Жить нужно непременно хорошо
 
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 Tor1m (Посетители) Вчера, 17:08
Название заголовка статьи уже отпугивает, и думаешь, ну что эти ненасытные там ещё придумали, для того чтобы задрать цену ещё выше. Об этой цене уже давно было известно, только это начало, эти типы будут задирать цену по немногу, но стабильно через определённое время, там планы грамадьё, как обогатиться за счёт народа...

дорожник,И что, живёте в Крыму, заправляетесь там по какой то цене? Каким образом это к нам относится?
 
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дорожник (Посетители) Вчера, 15:06
Я заправляю свою авто газом по 27,5 руб за литр. В Крыму ГСМ дороже

Жить нужно непременно хорошо
 
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 Ирон (Посетители) Вчера, 14:43
Дождались барыги.то очереди были теперь цена вопроса 4 тг.нахапайтесь жадные скоты.с учётом что заправки не долевают и там муттите. Для вас отдельный котёл уже готов
 
 

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