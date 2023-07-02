Стала известна новая предельная цена на газ в Мангистау

Водители сообщают, что стоимость газа на АГЗС напротив рынка «Асар-С» составляет 54 тенге.В отделе предпринимательства акимата Актау ответили, что по итогам мониторинга сегодня, 2 июля, по городу работает 33 АГЗС. Имеется трёхдневный запас сжиженного нефтяного газа. Ситуация по Актау стабильная.Стало известно о внесении изменения в приказ Председателя Агентства по защите и развитию конкуренции РК от 5 июля 2022 года № 16 «О введении временного государственного ценового регулирования на розничную реализацию сжиженного нефтяного газа для заправки автотранспорта на АГЗС на территории РК.Предельная розничная цена с налогом на добавленную стоимость, за исключением отдалённых районов, в Мангистау составит 54 тенге за литр.Предельная розничная цена с налогом на добавленную стоимость для отдалённых районов (свыше 200 километров) от областного центра, составит 59 тенге за литр.