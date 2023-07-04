Жители Актау почувствовали ночью землетрясение

Жители Актау почувствовали колебания в ночь с 3 на 4 июля - примерно в 01:03.



- Трясло люстры, было страшно. К тому же мы живем на 8 этаже, - сообщают горожане, проживающие в 17 микрорайоне Актау.



Тем временем сообщается, что в Баку произошло землетрясение магнитудой 5,5 баллов. Как сообщает Национальный сейсмологический центр, подземные толчки ощущались в Баку, на Абшеронском полуострове и в Сумгаите.



Землетрясение зафиксировано на расстоянии 170 км от Баку и на глубине 10 км.