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ЛАДА.kz » Общество

Михаил Одинцов

Опубликовано: Сегодня, 14:20

Просмотров: 1455

Житель Актау пожаловался на работу морга – тело его родственника не могли принять четыре часа

Жарас, житель города, возмутился тем, что в морге в 26 микрорайоне на протяжении нескольких часов не могли принять тело его умершего родственника. По его словам, на рабочем месте находилась только санитарка, а до руководства морга им дозвониться так и не удалось. Ситуацию мужчина частично запечатлел на видео.

Коллаж из кадров видео
Морг в 26 микрорайоне Актау не принимал тело умершего человека на протяжении четырёх часов. Об инциденте рассказал родственник покойного.

- Моему родственнику стало плохо на работе. Он работал на вахте, его на «Скорой» предприятия увезли в город. Привезли его в приёмный покой Мангистауской областной больницы около 21:00, оттуда нас уже направили в 1 микрорайон на освидетельствование. Там признали биологическую смерть и отправили в морг в 26 микрорайоне, - рассказал Жарас.

Там у родственников умершего и начались проблемы. На рабочем месте оказалась одна лишь санитарка, которая отказалась принимать тело.

- Тело продолжало лежать в машине «Скорой помощи» предприятия. После четырёх часов ожидания мы решили отвезти тело в 1 микрорайон, чтобы хоть там нас приняли. Вызвали уже городскую «Скорую», она по приезду потребовала с нас 12 тысяч тенге, - возмутился Жарас.



Житель Актау пожаловался на работу морга – тело его родственника не могли принять четыре часа


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Комментарии ( 2 )

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AQTAUman (Посетители) Сегодня, 17:06
Блин, это конечно же жесть...даже в своей стране и то помереть спокойно не дадут...не страна, а какая-то клоака !!! Скоро вообще наверное сделают по приглашениям!!! Остановите Землю я сойду...
 
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  • Ирон
  • kolu411
  • babe
 Ingul (Посетители) Сегодня, 15:41
Возмутительно! У людей и так горе, а тут еще и добавляют.
И потом, почему труп можно отвезти в морг только за деньги.
Что за дурацкое положение?
Человек всю жизнь платил налоги и не заслужил чтобы его труп без оплаты отвезли в морг?
Сумма которую выделяет, потом, государство на погребение хватает как раз на доставку трупа в морг. Позор!
 
 

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