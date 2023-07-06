Житель Актау пожаловался на работу морга – тело его родственника не могли принять четыре часа

Морг в 26 микрорайоне Актау не принимал тело умершего человека на протяжении четырёх часов. Об инциденте рассказал родственник покойного.- Моему родственнику стало плохо на работе. Он работал на вахте, его на «Скорой» предприятия увезли в город. Привезли его в приёмный покой Мангистауской областной больницы около 21:00, оттуда нас уже направили в 1 микрорайон на освидетельствование. Там признали биологическую смерть и отправили в морг в 26 микрорайоне, - рассказал Жарас.Там у родственников умершего и начались проблемы. На рабочем месте оказалась одна лишь санитарка, которая отказалась принимать тело.- Тело продолжало лежать в машине «Скорой помощи» предприятия. После четырёх часов ожидания мы решили отвезти тело в 1 микрорайон, чтобы хоть там нас приняли. Вызвали уже городскую «Скорую», она по приезду потребовала с нас 12 тысяч тенге, - возмутился Жарас.Редакция Lada.kz ожидает официальный комментарий от уполномоченных органов.