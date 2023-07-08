Трех человек в Актау отправили в отделение экстренной помощи после приема у кардиолога

- Очень важно, чтобы население не только обращалось к нам, когда заболевание уже прогрессирует, но и приходило просто обследоваться и проверять результаты анализов в профилактических целях. Сегодня мы хотим привлечь как можно больше наших жителей. Осмотр поможет выявить болезнь, а некоторых сможет заставить задуматься о своем здоровье, - сказала заведующая консультативно-диагностической поликлиники МОМБ Жанар Байманова.

- Трое из пациентов по результатам осмотра были направлены в отделение экстренной медицинской помощи. Практически все пациенты имели проблемы с сердечно-сосудистой системой. В связи с выявленными сложными патологиями было рекомендовано направить этих пациентов в республиканские центры, где им будет оказана высокоспециализированная помощь. Также на приеме побывали пациенты с нарушениями ритма сердца, которым ранее было проведено оперативное лечение. Сейчас им необходима коррекция. Нами даны рекомендации, - сказала заместитель директора МОМБ, внештатный кардиолог УЗ Мангистауской области Аргуль Разбекова.

- Пришел проконсультироваться, так как были тревожные симптомы. Сильно волновался на приеме, но врач меня успокоила, дала рекомендации, направила на лечение в столицу. Сказала, что через месяц можно снова прийти и оценить результаты лечения. Очень грамотный специалист. Настроение улучшилось. Я очень доволен сегодняшним мероприятием, чувствуется забота о нас, пациентах. Большая благодарность организаторам, – рассказал местный житель Иван Румянцев.

Как сообщили в пресс-службе областной многопрофильной больницы, кардиологи учреждения провели консультации и диагностические исследования. Обратившимся определяли уровень холестерина и сделали ЭКГ бесплатно.Всего бесплатный прием посетил 31 пациент. В ходе медицинских осмотров были выявлены заболевания на ранних стадиях. Это позволит своевременно провести лечение.Посетившие кардиологов пациенты остались довольны приемом.Всего по Мангистауской области на учете с сердечно-сосудистыми заболеваниями состоят 100 тысяч человек.