Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Суббота, 08 Июля
+32...+30
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 443.84 KZT
  • €1 = 483.47 KZT
  • 1 RUB = 4.9 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 19:36

Просмотров: 337

Трех человек в Актау отправили в отделение экстренной помощи после приема у кардиолога

В Актау прошел день открытых дверей в рамках «Всемирного дня кардиолога».

Прием кардиологов. Фото предоставили в областной многопрофильной больнице
Как сообщили в пресс-службе областной многопрофильной больницы, кардиологи учреждения провели консультации и диагностические исследования. Обратившимся определяли уровень холестерина и сделали ЭКГ бесплатно.

- Очень важно, чтобы население не только обращалось к нам, когда заболевание уже прогрессирует, но и приходило просто обследоваться и проверять результаты анализов в профилактических целях. Сегодня мы хотим привлечь как можно больше наших жителей. Осмотр поможет выявить болезнь, а некоторых сможет заставить задуматься о своем здоровье, - сказала заведующая консультативно-диагностической поликлиники МОМБ Жанар Байманова.


Всего бесплатный прием посетил 31 пациент. В ходе медицинских осмотров были выявлены заболевания на ранних стадиях. Это позволит своевременно провести лечение.

Трех человек в Актау отправили в отделение экстренной помощи после приема у кардиолога


- Трое из пациентов по результатам осмотра были направлены в отделение экстренной медицинской помощи. Практически все пациенты имели проблемы с сердечно-сосудистой системой. В связи с выявленными сложными патологиями было рекомендовано направить этих пациентов в республиканские центры, где им будет оказана высокоспециализированная помощь. Также на приеме побывали пациенты с нарушениями ритма сердца, которым ранее было проведено оперативное лечение. Сейчас им необходима коррекция. Нами даны рекомендации, - сказала заместитель директора МОМБ, внештатный кардиолог УЗ Мангистауской области Аргуль Разбекова.


Трех человек в Актау отправили в отделение экстренной помощи после приема у кардиолога


Посетившие кардиологов пациенты остались довольны приемом.

Трех человек в Актау отправили в отделение экстренной помощи после приема у кардиолога


- Пришел проконсультироваться, так как были тревожные симптомы. Сильно волновался на приеме, но врач меня успокоила, дала рекомендации, направила на лечение в столицу. Сказала, что через месяц можно снова прийти и оценить результаты лечения. Очень грамотный специалист. Настроение улучшилось. Я очень доволен сегодняшним мероприятием, чувствуется забота о нас, пациентах. Большая благодарность организаторам, – рассказал местный житель Иван Румянцев.


Всего по Мангистауской области на учете с сердечно-сосудистыми заболеваниями состоят 100 тысяч человек.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика