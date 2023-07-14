Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Пятница, 14 Июля
+24...+24
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 443.4 KZT
  • €1 = 494.83 KZT
  • 1 RUB = 4.92 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Михаил Одинцов

Опубликовано: Сегодня, 15:19

Просмотров: 4

Бизнесмен подарил жильё нуждающейся семье из Мангистау

Жительнице Мангистауского района нашей области, воспитывающей в одиночку троих детей, один из предпринимателей региона подарил квартиру. Об этом сообщили в Центре общественных коммуникаций со ссылкой на пресс-службу акима района.

Фото предоставлено пресс-службой акима района
В рамках проекта «95 добрых дел к 95-летию» Кенжегали Махамбетов, руководитель ТОО, подарил квартиру жительнице села Шетпе Мангистауского района Ботагоз Сагындыковой. Женщина в одиночку растит троих детей, и многие годы была вынуждена арендовать жильё.

- Зимой и летом мы с больными детьми жили в съёмной квартире. Это такое счастье видеть, как мои дети искренне радуются тому, что у них теперь есть собственный дом. Я искренне благодарна за помощь хорошим людям, - сказала Ботагоз Сагындыкова.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика