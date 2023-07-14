Бизнесмен подарил жильё нуждающейся семье из Мангистау

В рамках проекта «95 добрых дел к 95-летию» Кенжегали Махамбетов, руководитель ТОО, подарил квартиру жительнице села Шетпе Мангистауского района Ботагоз Сагындыковой. Женщина в одиночку растит троих детей, и многие годы была вынуждена арендовать жильё.



- Зимой и летом мы с больными детьми жили в съёмной квартире. Это такое счастье видеть, как мои дети искренне радуются тому, что у них теперь есть собственный дом. Я искренне благодарна за помощь хорошим людям, - сказала Ботагоз Сагындыкова.