Два случая менингококковой инфекции зарегистрировано в Мангистау

По одному факту отмечено в Актау и в Тупкараганском районе.



- Последний раз менингококковая инфекция в регионе была зафиксирована в 2021 году Тогда так же было зарегистрировано два случая - в Мунайлинском районе и в Актау, - рассказала Тюльпан Карымсакова.



Что такое менингококковая инфекция?



Это одно из инфекционных заболеваний, относящихся к числу инфекций, передающихся воздушно-капельным путём.



Каковы пути заражения?



Болезнетворные бактерии передаются другим людям, выделяясь во внешнюю среду, когда они кашляют, чихают, разговаривают с больными людьми и здоровыми носителями, которые являются источниками инфекции, то есть не имеют симптомов, но являются переносчиками бактерий менингококковой инфекции.



Бактерии проникают в слизистую оболочку носоглотки, и человек заболеет назофарингитом. Если у человека хорошие защитные способности, болезнь на этом заканчивается без дальнейшего распространения. А если у человека низкий иммунитет, бактерии проникают через лимфатические сосуды носоглотки в кровь и в дальнейшем повреждают слои мозга. Инкубационный период заболевания в среднем составляет 2-4 дня.



Каковы симптомы заболевания?



Заболевание начинается внезапно, человек испытывает головную боль, жар поднимается до 39-40°С, появляется слабость, рвота, сыпь на теле в виде звездочек, боль в теле и конечностях. Менингококковая инфекция опасна различными осложнениями, которые могут привести человека к летальному исходу.





Каковы меры профилактики?



В профилактике заболеваний важно не простудиться и одеваться в соответствии с сезоном, пить только кипяченую или бутилированную чистую воду, соблюдать необходимую личную гигиену, регулярно заниматься спортом, укреплять иммунитет.