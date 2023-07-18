Два случая менингококковой инфекции зарегистрировано в Мангистау

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По одному факту отмечено в Актау и в Тупкараганском районе.
- Последний раз менингококковая инфекция в регионе была зафиксирована в 2021 году Тогда так же было зарегистрировано два случая - в Мунайлинском районе и в Актау, - рассказала Тюльпан Карымсакова.
Что такое менингококковая инфекция?
Это одно из инфекционных заболеваний, относящихся к числу инфекций, передающихся воздушно-капельным путём.
Каковы пути заражения?
Болезнетворные бактерии передаются другим людям, выделяясь во внешнюю среду, когда они кашляют, чихают, разговаривают с больными людьми и здоровыми носителями, которые являются источниками инфекции, то есть не имеют симптомов, но являются переносчиками бактерий менингококковой инфекции.
Бактерии проникают в слизистую оболочку носоглотки, и человек заболеет назофарингитом. Если у человека хорошие защитные способности, болезнь на этом заканчивается без дальнейшего распространения. А если у человека низкий иммунитет, бактерии проникают через лимфатические сосуды носоглотки в кровь и в дальнейшем повреждают слои мозга. Инкубационный период заболевания в среднем составляет 2-4 дня.
Каковы симптомы заболевания?
Заболевание начинается внезапно, человек испытывает головную боль, жар поднимается до 39-40°С, появляется слабость, рвота, сыпь на теле в виде звездочек, боль в теле и конечностях. Менингококковая инфекция опасна различными осложнениями, которые могут привести человека к летальному исходу.
Каковы меры профилактики?
В профилактике заболеваний важно не простудиться и одеваться в соответствии с сезоном, пить только кипяченую или бутилированную чистую воду, соблюдать необходимую личную гигиену, регулярно заниматься спортом, укреплять иммунитет.
- Последний раз менингококковая инфекция в регионе была зафиксирована в 2021 году Тогда так же было зарегистрировано два случая - в Мунайлинском районе и в Актау, - рассказала Тюльпан Карымсакова.
Что такое менингококковая инфекция?
Это одно из инфекционных заболеваний, относящихся к числу инфекций, передающихся воздушно-капельным путём.
Каковы пути заражения?
Болезнетворные бактерии передаются другим людям, выделяясь во внешнюю среду, когда они кашляют, чихают, разговаривают с больными людьми и здоровыми носителями, которые являются источниками инфекции, то есть не имеют симптомов, но являются переносчиками бактерий менингококковой инфекции.
Бактерии проникают в слизистую оболочку носоглотки, и человек заболеет назофарингитом. Если у человека хорошие защитные способности, болезнь на этом заканчивается без дальнейшего распространения. А если у человека низкий иммунитет, бактерии проникают через лимфатические сосуды носоглотки в кровь и в дальнейшем повреждают слои мозга. Инкубационный период заболевания в среднем составляет 2-4 дня.
Каковы симптомы заболевания?
Заболевание начинается внезапно, человек испытывает головную боль, жар поднимается до 39-40°С, появляется слабость, рвота, сыпь на теле в виде звездочек, боль в теле и конечностях. Менингококковая инфекция опасна различными осложнениями, которые могут привести человека к летальному исходу.
Каковы меры профилактики?
В профилактике заболеваний важно не простудиться и одеваться в соответствии с сезоном, пить только кипяченую или бутилированную чистую воду, соблюдать необходимую личную гигиену, регулярно заниматься спортом, укреплять иммунитет.