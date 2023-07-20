«Что за мощь такая!»: В полиции Мангистау прокомментировали видео транспортировки необычного груза





Очевидцы сняли на видео транспортировку крупногабаритного груза на трассе в Мангистау.- Вот это махина, что за мощь такая... На морское что-то похоже, подводная лодка..., - комментирует автор видео.В департаменте полиции Мангистауской области прокомментировали видеоролик.- Транспортировка данного груза была согласована с полицией. На кадрах видно, как груз сопровождают автомобили. Нарушения не зафиксировано, - сообщили в департаменте полиции.Правоохранители добавили, что груз перевозили из Форта-Шевченко в сторону территории, граничащей с Узбекистаном.