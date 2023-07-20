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ЛАДА.kz » Общество

Жанна Сагидулла

Опубликовано: Сегодня, 16:42

Просмотров: 2691

«Что за мощь такая!»: В полиции Мангистау прокомментировали видео транспортировки необычного груза

В социальных сетях появилось видео, на кадрах которого запечатлена транспортировка крупногабаритного груза. В департаменте полиции Мангистауской области рассказали, откуда и куда его везли.

кадр из видеоролика
Очевидцы сняли на видео транспортировку крупногабаритного груза на трассе в Мангистау.

- Вот это махина, что за мощь такая... На морское что-то похоже, подводная лодка..., - комментирует автор видео.



В департаменте полиции Мангистауской области прокомментировали видеоролик.

- Транспортировка данного груза была согласована с полицией. На кадрах видно, как груз сопровождают автомобили. Нарушения не зафиксировано, - сообщили в департаменте полиции.

Правоохранители добавили, что груз перевозили из Форта-Шевченко в сторону территории, граничащей с Узбекистаном.



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Комментарии ( 2 )

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Макс С. (Посетители) Сегодня, 20:46
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  • мунайши73
 Банкир (Посетители) Сегодня, 17:31
Пепелац - однозначно!!!
 
 

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