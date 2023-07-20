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ЛАДА.kz » Общество

Жанна Сагидулла

Опубликовано: Сегодня, 17:05

Просмотров: 820

Новые случаи кори фиксируют у детей в Мангистау: грозит ли массовая вспышка?

Заболеваемость корью в Мангистау продолжает неуклонно расти. Лабораторный диагноз подтвердил заболевание у 36 человек. Об этом сообщила на брифинге в Центре общественных коммуникаций сообщил Бердибек Саралтаев, заместитель руководителя регионального департамента санитарно-эпидемиологического контроля.

иллюстративное фото
Всего в Мангистауской области зарегистрировано 48 случаев с подозрением на корь, в результате лабораторного анализа проб крови, взятых у больных, в 36 случаях был выявлен положительный результат.

По словам Бердибека Саралтаева, вспышки заболевания в области были зафиксированы в разные годы, например, в 2015 году было выявлено 292 случая заболеваемости корью, в 2019 году – 1 422 и в 2020 году – 361. Но и в этом году санэпидемиологи уже говорят о вспышке кори в регионе. Чтобы не допустить ухудшения ситуации, родителям советуют прививать детей.

- Корь – вирусное инфекционное заболевание, передающееся воздушно-капельным путем. Заболевание начинается с повышения температуры тела, на второй-четвертый день - появление на коже сыпи бледно-красного цвета, воспаление верхних дыхательных путей, ротовой полости и слизистых оболочек глаз, - говорит заместитель руководителя регионального департамента санитарно-эпидемиологического контроля.

По словам Лаззат Есенгалиевой, заместителя руководителя управления здравоохранения Мангистауской области, наиболее эффективным способом защиты от кори является вакцинация. В регионе можно получить бесплатную вакцину от кори.

- Если корь обостряется, последствия могут быть серьезными. Пациент может страдать от таких заболеваний, как потеря слуха, зрения, энцефалит, тяжелая диарея, ушные инфекции, пневмония, пороки сердца, - сказала Лаззат Есенгалиева.

В регионе имеется 16 396 доз вакцины против кори. Чтобы получить прививку, нужно обратиться к участковому терапевту.

Ранее редакция Lada.kz разбиралась, почему непривитых детей не пускают в детские сады. Санэпидемиологи заявляли о вспышке кори в регионе. Директор филиала Казахстанской ассоциации непрерывного образования Жаннат Нурмаганбет заявляла, что руководителям дошкольных учреждений за прием детей, не получивших вакцины, грозят штрафами.

Детский омбудсмен по Мангистауской области Тлектес Болатбаева выразила свое недовольство по поводу ситуации с детскими садами и вакцинацией, а также рассказала о коррупционных рисках.



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Комментарии ( 2 )

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 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • babe
 Жанар (Посетители) Сегодня, 19:37
Цитата: Perspectiva

Так же важно поднимать уровень образованности

И гигиены... Приезжающих оралманов ещё!, с педикулёзом...

Все мы ходим под богом.
 
-1
  • Ed Word
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Космос
  • babe
 Perspectiva (Посетители) Сегодня, 17:17
Массовая истерия антипрививочников сыграла свою роль. Конечно в детский сад без прививок принимать не должны.

Так же важно поднимать уровень образованности родителей в этом вопросе...
 
 

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