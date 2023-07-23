Скот продолжает гулять по дорогам Актау

- Полиция много раз пиарила свою работу. Как обычно всё это пустые слова для галочки. Как гулял скот, так и гуляет, невзирая на то, что почти у каждого животного есть клеймо. Конечно, корова - это же неважный гость из столицы. Полицейским легче ловить нарушителей за рулем, чем долго возиться со скотом, - возмущается местный житель Бахтияр.

- Организацию мест для временного содержания безнадзорных сельскохозяйственных животных; места сбора сельскохозяйственных животных должны обеспечивать акиматы городов, районов области, а также акимы сельских округов, - пояснил руководитель управления ветеринарии.

По словам горожан, в летний период бродячего скота стало значительно больше. По дорогам расхаживают коровы, лошади и верблюды.В городском акимате предложили обратиться с этим вопросом к руководителю управления ветеринарии Мангистауской области Бердибеку Маркабаеву. Он, в свою очередь, сообщил, что согласно «Правил выпаса сельскохозяйственных животных на территории нашего региона», утверждённых решением областного маслихата, не допускается прогон (перегон) до места выпаса и обратно, выпас, а также перемещение животных без сопровождения владельцев или сопровождающих лиц.Животные, передвигающиеся без сопровождающих лиц, считаются безнадзорными и подлежат загону в места для временного содержания до выявления владельца. За нахождение скота на дорогах и без сопровождения влечет предупреждение или штраф в размере трех МРП. А также за нарушения правил защиты зеленых насаждении (то есть объедание животными листвы) предусмотрено предупреждение или штраф на физических лиц в размере 15 МРП.Данным вопросом должны заниматься сотрудники департамента полиции региона, но там пока никак не комментируют ситуацию.