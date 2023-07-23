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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 16:45

Просмотров: 196

Скот продолжает гулять по дорогам Актау

Бесхозно разгуливающие домашние животные встречаются по дороге к базам отдыха.

Фото местных жителей
По словам горожан, в летний период бродячего скота стало значительно больше. По дорогам расхаживают коровы, лошади и верблюды.

Скот продолжает гулять по дорогам Актау

Скот продолжает гулять по дорогам Актау


- Полиция много раз пиарила свою работу. Как обычно всё это пустые слова для галочки. Как гулял скот, так и гуляет, невзирая на то, что почти у каждого животного есть клеймо. Конечно, корова - это же неважный гость из столицы. Полицейским легче ловить нарушителей за рулем, чем долго возиться со скотом, - возмущается местный житель Бахтияр.


Скот продолжает гулять по дорогам Актау


В городском акимате предложили обратиться с этим вопросом к руководителю управления ветеринарии Мангистауской области Бердибеку Маркабаеву. Он, в свою очередь, сообщил, что согласно «Правил выпаса сельскохозяйственных животных на территории нашего региона», утверждённых решением областного маслихата, не допускается прогон (перегон) до места выпаса и обратно, выпас, а также перемещение животных без сопровождения владельцев или сопровождающих лиц.

- Организацию мест для временного содержания безнадзорных сельскохозяйственных животных; места сбора сельскохозяйственных животных должны обеспечивать акиматы городов, районов области, а также акимы сельских округов, - пояснил руководитель управления ветеринарии.


Скот продолжает гулять по дорогам Актау


Животные, передвигающиеся без сопровождающих лиц, считаются безнадзорными и подлежат загону в места для временного содержания до выявления владельца. За нахождение скота на дорогах и без сопровождения влечет предупреждение или штраф в размере трех МРП. А также за нарушения правил защиты зеленых насаждении (то есть объедание животными листвы) предусмотрено предупреждение или штраф на физических лиц в размере 15 МРП.

Данным вопросом должны заниматься сотрудники департамента полиции региона, но там пока никак не комментируют ситуацию.

Скот продолжает гулять по дорогам Актау



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Комментарии ( 1 )

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Ирон (Посетители) Сегодня, 17:12
У нас всегда Аким на сельхоз ветеринаров те на МВД валят.не дай бог кто то из чинушей или родни их собьёт скотину сразу найдут накажут оштрафуют .это мы челядь так нам и надо
 
 

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