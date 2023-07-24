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ЛАДА.kz » Общество

Жанна Сагидулла

Опубликовано: Сегодня, 16:53

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Советы врача из Актау: что делать, если ребенок отравился арбузом

В Актау наступил сезон продажи арбузов, и врачи предупреждают: это лакомство может вызвать отравление.

Фото из архива Lada.kz
Врачи относят арбуз к наиболее полезным продуктам, тем не менее он может представлять опасность, и случаи отравления арбузом - не редкость.

- В этом году случаев отравления арбузами не было. В прошлом году было несколько пациентов, которые съели арбуз ранним летом. Это привело к ухудшению их состояния. После лечения они были отпущены домой, - рассказала руководитель Мангистауской областной многопрофильной детской больницы Гульжан Ермекбаева.

По словам Гульжан Ермекбаевой, ухудшение состояния наступает через 2-3 часа после употребления в пищу нитратного арбуза, и через 5-6 часов, если это кишечная инфекция. В целом симптомы отравления арбузом ничем не отличаются от обычного пищевого отравления:

• боли и рези в животе;
• тошнота, рвота;
• диарея;
• повышение температуры тела;
• слабость, упадок сил.

Эти признаки говорят об общей интоксикации организма. Дети обычно переносят отравления хуже, чем взрослые.
В тяжёлых случаях при отравлении арбузом симптомы свидетельствуют о нарушении сердечной деятельности: падение артериального давления, учащённое сердцебиение, одышка.

- Частая рвота, возникающая, не связанная с приемом пищи, то есть 5-6 раз в течение пяти часов, говорит о том, что нужно незамедлительно обратиться к врачу. Если ребенок ведет себя активно, то родители могут обратиться в поликлинику. Если состояние ребенка ухудшается, то нужно вызвать скорую помощь. До приезда скорой помощи необходимо дать больному сорбенты и обильно поить его водой, - отметила врач.

Ранее сообщалось, что санэпидемиологи Актау проверили овощи и фрукты на базарах. Специалисты отобрали 141 пробу овощей и фруктов. В результате лабораторных исследований повышенный уровень содержания нитратов в овощах и фруктах не обнаружили. Санитарные врачи рекомендуют потребителям при покупке овощей и фруктов требовать у продавцов сопроводительный документ, подтверждающий качество и безопасность продукции, а также определяющий уровень содержания нитратов.



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