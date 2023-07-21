Избыток нитратов приводит к раку: санэпидемиологи Актау проверили овощи и фрукты на базарах

Специалисты отобрали 141 пробу овощей и фруктов. В результате лабораторных исследований повышенный уровень содержания нитратов в овощах и фруктах не обнаружили.



- Основной допустимый показатель нитрата в дыне не должен превышать 90 мг/кг, в арбузе – 60 мг/кг. Избыток нитратов приводит к болезням печени, почек, раку желудка, нервным и сердечно-сосудистым заболеваниям и к снижению иммунитета, - прокомментировал Нурлан Шыракбаев, руководитель отдела Актауского городского управления санитарно-эпидемиологического контроля.



Санитарные врачи рекомендуют потребителям при покупке овощей и фруктов требовать у продавцов сопроводительный документ, подтверждающий качество и безопасность продукции, а также определяющий уровень содержания нитратов.



При возникновении симптомов отравления, таких как: боль в животе, головокружение, повышение температуры и тошнота, специалисты рекомендуют не заниматься самолечением, а сразу обратиться за медицинской помощью.



Акция мониторинга безопасности продукции продлится до конца августа текущего года.