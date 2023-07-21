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ЛАДА.kz » Общество

Жанна Сагидулла

Опубликовано: Вчера, 16:30

Просмотров: 2732

Избыток нитратов приводит к раку: санэпидемиологи Актау проверили овощи и фрукты на базарах

Концентрацию нитратов в овощах и фруктах проверили в рамках мониторинга безопасности продукции в торговом доме «Мағаш» и на оптовом рынке «Асар-С», расположенных в городе Актау, сообщает Нурлан Шыракбаев, руководитель отдела Актауского городского управления санитарно-эпидемиологического контроля.

Иллюстративное фото
Специалисты отобрали 141 пробу овощей и фруктов. В результате лабораторных исследований повышенный уровень содержания нитратов в овощах и фруктах не обнаружили.

- Основной допустимый показатель нитрата в дыне не должен превышать 90 мг/кг, в арбузе – 60 мг/кг. Избыток нитратов приводит к болезням печени, почек, раку желудка, нервным и сердечно-сосудистым заболеваниям и к снижению иммунитета, - прокомментировал Нурлан Шыракбаев, руководитель отдела Актауского городского управления санитарно-эпидемиологического контроля.

Санитарные врачи рекомендуют потребителям при покупке овощей и фруктов требовать у продавцов сопроводительный документ, подтверждающий качество и безопасность продукции, а также определяющий уровень содержания нитратов.

При возникновении симптомов отравления, таких как: боль в животе, головокружение, повышение температуры и тошнота, специалисты рекомендуют не заниматься самолечением, а сразу обратиться за медицинской помощью.

Акция мониторинга безопасности продукции продлится до конца августа текущего года.



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Комментарии ( 3 )

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  • Foxy-Hell
 Ingul (Посетители) Вчера, 19:46
Надо чтобы все торгующие предоставляли администрации рынка справки о соответствии продукции норме.
А для этого на рынке должна быть соответствующая служба.
Одними увещеваниями дело не наладишь.
 
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  • Белое ☀️
  • Foxy-Hell
 K_e_k_s (Посетители) Вчера, 18:34
А есть сравнение показателей "прибора" с лабораторными методами анализа по наличию нитратов?
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +4
  • русалка
  • ЛШП
  • Белое ☀️
  • Foxy-Hell
 Кайрат70 (Посетители) Вчера, 17:26
на каждом рынке, больших магазинах, надо обязать чтобы установили прибор для всех желающих проверить, как контрольные весы, если прибор как на фото
 
 

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