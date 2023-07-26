Оправданный руководитель управления спорта Мангистау Канат Жумабаев вернулся к работе

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Канат Жумабаев снова занимает пост руководителя управления спорта и физкультуры Мангистауской области и уже проводит рабочие мероприятия.
- Канат Жумабаев вернулся официально к работе 19 июля 2023 года, - сообщили в пресс-службе акимата региона.
Напомним, Канат Жумабаев был задержан в августе 2022 года на своем рабочем месте, когда он работал руководителем управления физической культуры и спорта Мангистауской области. По данным источника, чиновника подозревали в хищении бюджетных средств.
Канату Жумабаеву 26 мая 2023 года вынесли оправдательный приговор.
- Канат Жумабаев вернулся официально к работе 19 июля 2023 года, - сообщили в пресс-службе акимата региона.
Напомним, Канат Жумабаев был задержан в августе 2022 года на своем рабочем месте, когда он работал руководителем управления физической культуры и спорта Мангистауской области. По данным источника, чиновника подозревали в хищении бюджетных средств.
Канату Жумабаеву 26 мая 2023 года вынесли оправдательный приговор.
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