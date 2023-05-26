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ЛАДА.kz » Общество

Жанна Сагидуллакызы

Опубликовано: Сегодня, 10:45

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В Актау суд оправдал бывшего руководителя управления спорта и физкультуры Каната Жумабаева

В Актау завершилось судебное разбирательство в отношении экс-руководителя управления спорта и физической культуры Каната Жумабаева, который был задержан антикоррупционной службой в августе прошлого года. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе Мангистауского областного суда.

фото из архива Lada.kz
Судебный процесс в отношении экс-руководителя управления спорта и физической культуры проходил в Актауском городском суде.

Канату Жумабаеву вынесли оправдательный приговор.

Жумабаев находился под следствием почти девять месяцев. Исполнительный директор футбольного клуба «Каспий» Алибек Урузгалиев проходил в этом деле в качестве потерпевшего.

Решение суда не вступило в законную силу.

Напомним, Канат Жумабаев был задержан в августе 2022 года на своем рабочем месте, когда он работал руководителем управления физической культуры и спорта Мангистауской области. По данным источника, чиновника подозревали в хищении бюджетных средств.



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