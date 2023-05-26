В Актау суд оправдал бывшего руководителя управления спорта и физкультуры Каната Жумабаева

фото из архива Lada.kz
Судебный процесс в отношении экс-руководителя управления спорта и физической культуры проходил в Актауском городском суде.
Канату Жумабаеву вынесли оправдательный приговор.
Жумабаев находился под следствием почти девять месяцев. Исполнительный директор футбольного клуба «Каспий» Алибек Урузгалиев проходил в этом деле в качестве потерпевшего.
Решение суда не вступило в законную силу.
Напомним, Канат Жумабаев был задержан в августе 2022 года на своем рабочем месте, когда он работал руководителем управления физической культуры и спорта Мангистауской области. По данным источника, чиновника подозревали в хищении бюджетных средств.
Канату Жумабаеву вынесли оправдательный приговор.
Жумабаев находился под следствием почти девять месяцев. Исполнительный директор футбольного клуба «Каспий» Алибек Урузгалиев проходил в этом деле в качестве потерпевшего.
Решение суда не вступило в законную силу.
Напомним, Канат Жумабаев был задержан в августе 2022 года на своем рабочем месте, когда он работал руководителем управления физической культуры и спорта Мангистауской области. По данным источника, чиновника подозревали в хищении бюджетных средств.
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