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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 17:51

Просмотров: 1622

Новые общественные туалеты установили в Актау

В настоящее время активно ведутся работы по подключению пяти общественных туалетов к центральным инженерным сетям, сообщает пресс-служба акимата города.

Фото пресс-службы акимата
Модульные туалеты установили на набережной у микрорайона «Самал» в 15 микрорайоне, на набережной в 14 микрорайоне, на площади Ынтымак, у флагштока в 12 микрорайоне, в районе жилого массива Приморский и на набережной в 7А микрорайоне.

- Установка модульных туалетов проводится по плану. По требованию жителей туалеты установили в общественных местах. Проект разрабатывался за счет бюджетных средств. После завершения всех работ, они будут введены в эксплуатацию на благо народа, - сообщил специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства города Актау Жантилек Асхатов.



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Комментарии ( 5 )

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GuF (Посетители) Сегодня, 22:34
как всегда они не будут работать
 
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729231 (Посетители) Сегодня, 22:19
Вау.Самая лучшая новость 2023 года.Ногаев лучший.Правда ещё неизвестно как долго мы будем наслаждаться благами цивилизаций.Через месяц закроются на ремонт или поднимут цену до 200 тг.Вообщем пока есть возможность, надо сходить вечерком.Будет что вспомнить на старость лет.
 
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cas277cas (Посетители) Сегодня, 22:07
Свежо предание..но верится с трудом...График работы сей заведений можно???Или как обычно с 12 дня и до 22.00 вечера? lol
 
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  • GuF
 392595006 (Посетители) Сегодня, 20:52
Наконец-то за 30 лет туалеты сделали,а то все это время подъезды обсыкали
 
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  • arelav_74
  • ЁмоЁ
  • Космос
 Ingul (Посетители) Сегодня, 19:47
Раньше рапортовали о вводе производственных мощностей, а теперь ввод в эксплуатацию туалета - событие.
Да ладно, это тоже необходимо.
 
 

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