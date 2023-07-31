Новые общественные туалеты установили в Актау

Модульные туалеты установили на набережной у микрорайона «Самал» в 15 микрорайоне, на набережной в 14 микрорайоне, на площади Ынтымак, у флагштока в 12 микрорайоне, в районе жилого массива Приморский и на набережной в 7А микрорайоне.



- Установка модульных туалетов проводится по плану. По требованию жителей туалеты установили в общественных местах. Проект разрабатывался за счет бюджетных средств. После завершения всех работ, они будут введены в эксплуатацию на благо народа, - сообщил специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства города Актау Жантилек Асхатов.