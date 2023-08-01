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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 16:27

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Сброс воды черного цвета в море взволновал жителей Актау: ТОО «МАЭК» проводит дноуглубительные работы

В социальных сетях появилось видео слива в Каспий чёрной массы в районе морпорта. В департаменте экологии региона сообщили, что ТОО «МАЭК» проводит дноуглубительные работы на водозаборном канале ТЭЦ-1, никакой угрозы нет.

Кадр видео
На кадрах, появившихся в соцсетях, видно, как из трубы под сильным напором в Каспийское море хлещет жидкость темного цвета.



- Департамент экологии по Мангистауской области и Министерство экологии и природных ресурсов Казахстана должны в таких случаях незамедлительно выехать на место и остановить загрязнения водного объекта. В случае нанесения ущерба окружающей среде в виде массовой гибели рыб - привлечь к уголовной ответственности, - пишут жители Актау.

В департаменте экологии региона прокомментировали ситуацию.

- Департаментом экологии по Мангистауской области по указанному факту осуществлен выезд на территорию «Тепло-электро- централь-1», принадлежащего ТОО «МАЭК». В ходе проведения выездного осмотра отобраны пробы атмосферного воздуха и воды водозаборного канала. Также по данной ситуации даны объяснения представителями ТОО «МАЭК», - сообщили в ведомстве.

Согласно объяснению представителей ТОО «МАЭК», водозаборный канал ТЭЦ-1 предназначен для подачи морской воды на технологические нужды ТЭЦ-1 и для приготовления питьевой воды на ТОО «Опреснительный завод «Каспий» в качестве исходной воды. Но на сегодняшний день из-за резкого обмеления Каспийского моря уровень воды в водозаборном канале снизился, местами образовались островки суши.

- Для поддержания необходимого уровня морской воды в канале и предотвращения остановки технологического процесса ТЭЦ-1 и ТОО «Опреснительный завод «Каспий», ТОО «МАЭК» проводит дноуглубительные работы на водозаборном канале ТЭЦ-1. Дноуглубительные работы проводятся с помощью земснаряда механическим путём, а перекачиваемая вода из канала является той самой морской водой, без каких-либо посторонних примесей. По словам представителей ТОО «МАЭК», проводимые работы не влияют на экологическую безопасность Каспийского моря, - заявили в департаменте экологии.



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