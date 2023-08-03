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ЛАДА.kz » Общество

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 10:10

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В Мангистау в этом году энтеробиозом заболели 68 детей

В Мангистауской области с начала года зарегистрировано 70 случаев энтеробиоза, 68 из них относятся к детям до 14 лет. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года уровень заболеваемости снизился. Об этом проинформировала Гульнар Куркинбаева, руководитель регионального департамента санитарно-эпидемиологического контроля.

Г.Куркинбаева. Фото предоставлено пресс-службой департамента
Наибольшее число заболевших проживают в Мунайлинском районе – 42. В Мангистауском районе заболели 14 жителей, в Бейнеуском – 13, в Актау заболел один человек.

- Во всех 42 случаях, зарегистрированных в Мунайлы, заболели дети. Аналогичная ситуация и в Мангистауском районе – все 14 заболевших являются детьми. Из 13 больных в Бейнеу 11 – это тоже дети. В областном центре заболел один ребенок. Тем временем уровень заболеваемости энтеробиозом снизился. За аналогичный период прошлого года было зарегистрировано 102 случая заболевания: 82 в Мунайлы, 14 – в Актау, четыре – в Бейнеу и два факта было отмечено в Мангистауском районе. Из 102 заболевших 88 – это дети до 14 лет. В антилидерах, как и в этом году, был Мунайлинский район, здесь тогда заболели 70 детей, в Актау – 12, в Бейнеу – четыре, в Мангистауском районе – двое детей. Остальные 12 фактов энтеробиоза были отмечены среди взрослого населения Мунайлы – 10, и Актау – два, - сообщила специалист.

Что такое энтеробиоз?

Это паразитарное заболевание, в основном от этой инфекционной болезни страдают дети в возрасте от двух до 10 лет, могут заболеть дети постарше и взрослые. Источником инфекции является больной человек. В быту яйца острицы оседают на белье, игрушках и мебели. Болезнь нарушает сон ребенка, вызывая мучительный зуд. Расчесывание кожных покровов может провоцировать распространение яиц остриц и повторное самозаражение.

По словам Гульнар Куркинбаевой, этой болезнью можно легко заразиться, но вылечиться не так уж легко. В случае размножении остриц в большом количестве, погибающие в кишечной среде особи вызывают интоксикацию организма, головную боль, отсутствие аппетита, раздражительность, потерю иммунитета. Могут случиться осложнения, такие как как аппендицит и дизбактериоз. При появлении симптомов заболевания надо обратиться к участковому педиатру или терапевту. Необходимо строго соблюдать советы врача, ежедневно менять постельное и нательное белье ребенка; чистить одеяло, матрац, подушки пылесосом или вытряхивать их вне помещений в течение трех дней, дважды в день проводить влажную уборку помещений с применением моющих и дезинфицирующих средств, мыть пластмассовые и резиновые игрушки горячей водой с мылом и соблюдать личную гигиену.

В целях профилактики заболеваний на энтеробиоз в медицинских организациях обследуются:
- дети, посещающие дошкольные организации образования – при поступлении и переводе из группы в группу, при длительном отсутствии (десять и более календарных дней), в дальнейшем один раз в год;
- пациенты медицинских организаций;
- лица, контактировавшие с больным энтеробиозом или гименолепидозом;
- лица, посещающие спортивные группы по водным видам спорта – при поступлении в спортивные секции и в дальнейшем один раз в год;
- учащихся начальных классов организаций образования;
- дети, при оформлении на санаторно-курортное лечение, в детские оздоровительные объекты.

Если ребенок заболел, то его отстраняют от коллектива на период лечения и до отрицательного результата лабораторного обследования. Ребенок может вернуться в образовательную организацию после выздоровления.



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