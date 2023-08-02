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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 13:56

Просмотров: 1257

Какими будут свадьбы в 2050 году: два брата из Мангистау устроили фотосессию на свалке

Эколог Нуркен и фотограф Нурбол Салиевы провели фотосессию на мусорном полигоне в Казахстане для того, чтобы привлечь внимание к проблемам экологии и показать людям, как будут выглядеть свадьбы в 2050 году, если человечество не перестанет халатно относиться к природе.

Фото предоставлено Нуркеном Салиевым
Свадебную фотосессию на мусорном полигоне в Казахстане организовали два брата из Мангистауской области.

Какими будут свадьбы в 2050 году: два брата из Мангистау устроили фотосессию на свалке


Какими будут свадьбы в 2050 году: два брата из Мангистау устроили фотосессию на свалке


Нуркен Салиев - эколог по специальности, работал в департаменте экологии в Казахстане, а сейчас, как экопредприниматель, занимается сбором и сортировкой отходов.

Нурбол Салиев - профессиональный фотограф, который подобрал моделей и сделал фотосессию на полигоне.

Какими будут свадьбы в 2050 году: два брата из Мангистау устроили фотосессию на свалке


Какими будут свадьбы в 2050 году: два брата из Мангистау устроили фотосессию на свалке


Какими будут свадьбы в 2050 году: два брата из Мангистау устроили фотосессию на свалке


Главная цель фотосессии была показать, какими будут свадьбы в 2050 году, если люди не задумаются о сокращении использования пластика и начале переработки вторсырья.

Братья надеются, что их фотосессия заставит людей задуматься о том, насколько проблема отходов глобальна и касается каждого.

- Это пока не настоящая свадьба, но она будет такая 2050 году, если мы не решим проблему сортировки отходов, если не перестаем пользоваться пластиком. Я сам по специальности эколог. Уже работаю в этой сфере почти семь лет. Мы с братом решили с помощью фотографий показать людям, что будет в будущем, ели сейчас не задуматься о проблеме отходов. И мы не останавливаемся на этом, идей очень много, хотим поднять экокультуру нашего народа, - сказал Нуркен Салиев.

Проблема мусора очень актуальна для Мангистауской области. Природные красоты превращаются в свалки. Так, по данным акимата села Сайын Шапагатов, только за два месяца их сотрудники собрали 250 тонн мусора с побережий в районе 43-го километра и «Голубой бухты». А с набережной в селе Акшукур сотрудники коммунальных служб вывозят тонну мусора в неделю.



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Комментарии ( 1 )

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  • Adai11
 Ed Word (Посетители) Сегодня, 15:44
Проблема загрязнения общественных мест очень актуальна для нашего региона где многим то ли "в западло", то ли не привычно убрать за собой мусор по характеру их культуры.
Был случай, были на природе, недалеко была компания ребят после которой весь мусор остался там же (правда в пакетах), остановились забрать пакеты и кто-то сказал типа "вот индейцы", на что ему сказали что индейцы исторически с почитанием относятся к природе, а это "свиньи" которых если так назвать почему то начинают становится "быками" что пародоксально.
Еще один важный момент - как реагируют представители правопорядка на разбрасывание мусора, лично убедился недавно что наказывают они не охотно даже когда его кидают с высотного этажа и это создает угрозу жизни и материальному ущербу, когда только после нескольких заявлений принимают меры, поэтому конечно, если представители правопорядка без особого желания реагируют на загрезнение мест, то это и способствует такому отношению, а у других пропадает желание делать общество лучше. А если нет неотвратимости наказания за загрязнение мест общественного пользования, то не будет и формирования всеобщей культуры пользования этими местами. Мир всем!
 
 

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