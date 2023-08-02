Какими будут свадьбы в 2050 году: два брата из Мангистау устроили фотосессию на свалке

Свадебную фотосессию на мусорном полигоне в Казахстане организовали два брата из Мангистауской области.Нуркен Салиев - эколог по специальности, работал в департаменте экологии в Казахстане, а сейчас, как экопредприниматель, занимается сбором и сортировкой отходов.Нурбол Салиев - профессиональный фотограф, который подобрал моделей и сделал фотосессию на полигоне.Главная цель фотосессии была показать, какими будут свадьбы в 2050 году, если люди не задумаются о сокращении использования пластика и начале переработки вторсырья.Братья надеются, что их фотосессия заставит людей задуматься о том, насколько проблема отходов глобальна и касается каждого.- Это пока не настоящая свадьба, но она будет такая 2050 году, если мы не решим проблему сортировки отходов, если не перестаем пользоваться пластиком. Я сам по специальности эколог. Уже работаю в этой сфере почти семь лет. Мы с братом решили с помощью фотографий показать людям, что будет в будущем, ели сейчас не задуматься о проблеме отходов. И мы не останавливаемся на этом, идей очень много, хотим поднять экокультуру нашего народа, - сказал Нуркен Салиев.Проблема мусора очень актуальна для Мангистауской области. Природные красоты превращаются в свалки. Так, по данным акимата села Сайын Шапагатов, только за два месяца их сотрудники собрали 250 тонн мусора с побережий в районе 43-го километра и «Голубой бухты». А с набережной в селе Акшукур сотрудники коммунальных служб вывозят тонну мусора в неделю.