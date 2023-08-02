Могут по 40 минут плакать: В Актау проверили детский сад после публикации видеоролика в соцсетях

Результаты проверки частного детского сада озвучили в Актауском городском отделе образования.- В ходе выяснения обстоятельств оказалось, что в группе после ухода матери плакал ребёнок, проходящий адаптационный период среди вновь принятых воспитанников. Воспитательница сразу принялась успокаивать ребенка. В это же время она позвонила матери и предупредила о состоянии ее ребенка. До приезда матери воспитательница, подняв ребенка на руки, успокаивала его. Также стоит отметить, что любой ребенок проходит адаптацию при поступлении в детский сад, - сообщили в ведомстве.Ранее женщина прислала в редакцию Lada.kz видео. По её словам, в детском саду часто подолгу плачут дети.- В этом садике очень маленькие дети, которые ещё не могут говорить, ребенок может по 30-40 минут плакать, воспитатели никак не успокаивают ребёнка. Я живу рядом, на улице посидеть невозможно, у меня сердце кровью обливается от этих детских криков. Воспитатели очень хладнокровно относятся, - рассказала жительница Актау.