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ЛАДА.kz » Общество

Жанна Сагидулла

Опубликовано: Вчера, 20:06

Просмотров: 1814

Могут по 40 минут плакать: В Актау проверили детский сад после публикации видеоролика в соцсетях

Жительница Актау прислала в редакцию видеоролик, на котором слышно, как в детском саду сильно плачет ребёнок. Женщина сообщила, что дошколята могут долго плакать и их никто не успокаивает. В Актауском городском отделе образования сообщили, что после публикации видео ими была проведена проверка.

Кадр с видеоролика
Результаты проверки частного детского сада озвучили в Актауском городском отделе образования.

- В ходе выяснения обстоятельств оказалось, что в группе после ухода матери плакал ребёнок, проходящий адаптационный период среди вновь принятых воспитанников. Воспитательница сразу принялась успокаивать ребенка. В это же время она позвонила матери и предупредила о состоянии ее ребенка. До приезда матери воспитательница, подняв ребенка на руки, успокаивала его. Также стоит отметить, что любой ребенок проходит адаптацию при поступлении в детский сад, - сообщили в ведомстве.

Ранее женщина прислала в редакцию Lada.kz видео. По её словам, в детском саду часто подолгу плачут дети.

- В этом садике очень маленькие дети, которые ещё не могут говорить, ребенок может по 30-40 минут плакать, воспитатели никак не успокаивают ребёнка. Я живу рядом, на улице посидеть невозможно, у меня сердце кровью обливается от этих детских криков. Воспитатели очень хладнокровно относятся, - рассказала жительница Актау.




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Комментарии ( 1 )

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Serik Silkhanovich (Посетители) Вчера, 21:39
Это садик киндер стар 29 мкр.
 
 

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