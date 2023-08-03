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ЛАДА.kz » Общество

Михаил Одинцов

Опубликовано: Сегодня, 16:43

Просмотров: 636

Знак «Движение без остановки запрещено» перед железнодорожным переездом в пригороде Актау установят вновь

Дорожный знак перед железнодорожным переездом хотят заменить на новый. Установить его планируют до вечера 3 августа. Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области.

Фото пользователя Сети
Дорожный знак 2.5 «Движение без остановки запрещено» перед железнодорожным переездом, по дороге в сторону баз отдыха временно демонтировали.

Это связано с заменой его на новый, в рамках работ по содержанию.

- Также обновили дорожную разметку, в том числе 1.12 «Стоп-линия». Установка нового знака будет завершена до конца сегодняшнего дня, - добавили в пресс-службе ведомства.

Напомним, владелец автомобиля в Актау заявил о некомпетентности дорожных инспекторов. Ему вменяли нарушение за то, что не остановился у знака «Стоп».

Позже, в социальных сетях разгорелся нешуточный спор между автовладельцами Актау касательно светофора и знака «Движение без остановки запрещено» на перекрестке перед железнодорожным переездом на автодороге Актау - базы отдыха. Многие автовладельцы уверяли, что останавливаться перед знаком совершенно нет необходимости, так как есть работающий светофор.

Пользователь Сети сообщил о том, что знак на железнодорожном прееезде убрали.



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Комментарии ( 3 )

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fox1167 (Посетители) Сегодня, 17:43
Цитата: jokerok
"Останавливаться нельзя ехать" - запятую нам самим ставить?

Запятую будут ставить сотрудники на патрульной машине, исходя из знаний ПДД водителей. Короче, лохов, кто не знает ПДД, будут разводить на месте mmmm
 
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  • Белое ☀️
  • Андpей
 jokerok (Посетители) Сегодня, 17:03
Так там надо останавливаться или нет?!
Департамент отмазок! А?! Сколько там ещё у вас вариантов ответов?!

"Останавливаться нельзя ехать" - запятую нам самим ставить?

Если что, за компьютером сидит мой кот. А я не вмешиваюсь в личную жизнь моего кота.
 
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  • Белое ☀️
 Андpей (Посетители) Сегодня, 16:59
Ну так компетентные у нас дорожные инспекторы, или нет?
 
 

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