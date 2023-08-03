Знак «Движение без остановки запрещено» перед железнодорожным переездом в пригороде Актау установят вновь

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Дорожный знак 2.5 «Движение без остановки запрещено» перед железнодорожным переездом, по дороге в сторону баз отдыха временно демонтировали.
Это связано с заменой его на новый, в рамках работ по содержанию.
- Также обновили дорожную разметку, в том числе 1.12 «Стоп-линия». Установка нового знака будет завершена до конца сегодняшнего дня, - добавили в пресс-службе ведомства.
Напомним, владелец автомобиля в Актау заявил о некомпетентности дорожных инспекторов. Ему вменяли нарушение за то, что не остановился у знака «Стоп».
Позже, в социальных сетях разгорелся нешуточный спор между автовладельцами Актау касательно светофора и знака «Движение без остановки запрещено» на перекрестке перед железнодорожным переездом на автодороге Актау - базы отдыха. Многие автовладельцы уверяли, что останавливаться перед знаком совершенно нет необходимости, так как есть работающий светофор.
Пользователь Сети сообщил о том, что знак на железнодорожном прееезде убрали.
Это связано с заменой его на новый, в рамках работ по содержанию.
- Также обновили дорожную разметку, в том числе 1.12 «Стоп-линия». Установка нового знака будет завершена до конца сегодняшнего дня, - добавили в пресс-службе ведомства.
Напомним, владелец автомобиля в Актау заявил о некомпетентности дорожных инспекторов. Ему вменяли нарушение за то, что не остановился у знака «Стоп».
Позже, в социальных сетях разгорелся нешуточный спор между автовладельцами Актау касательно светофора и знака «Движение без остановки запрещено» на перекрестке перед железнодорожным переездом на автодороге Актау - базы отдыха. Многие автовладельцы уверяли, что останавливаться перед знаком совершенно нет необходимости, так как есть работающий светофор.
Пользователь Сети сообщил о том, что знак на железнодорожном прееезде убрали.